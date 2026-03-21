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BTS in Seoul zurück auf der Bühne

BTS-Comeback mit Mega-Konzert in Seoul

Samstag, 21. März 2026 | 13:55 Uhr
BTS in Seoul zurück auf der Bühne
APA/APA/AFP/POOL/KIM HONG-JI
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Von: APA/dpa

Die K-Pop-Superstars von BTS haben ihr lang erwartetes Comeback auf dem historischen Gwanghwamun-Platz in Seoul gegeben. Das rund einstündige Konzert wurde live in aller Welt auf Netflix gezeigt. Vor der Kulisse des historischen Gyeongbokgung-Palastes präsentierten RM, Jin, Suga, J-Hope, Jimin, V und Jungkook erstmals auch Songs ihres neuen Albums “Arirang”, benannt nach einem bekannten Volkslied.

Von der Bühne aus ließ die Band ihre “Army”, wie die BTS-Fangemeinde genannt wird, wissen: “Es war eine lange Reise, aber jetzt sind wir endlich hier.” Die Polizei hatte im Vorfeld etwa 260.000 Besucher rund um den Platz erwartet. Zugleich bedankten sich die Musiker bei den Fans, die das Konzert weltweit auf Netflix verfolgten. “Wir haben hart daran gearbeitet, eine reifere und weiterentwickelte Version von BTS zu zeigen”, hieß es.

Fast vier Mio. verkaufte Alben an Tag eins

Das neue Album mit 14 Titeln war am Vortag erschienen und verkaufte sich am ersten Tag fast vier Millionen Mal, berichtete die südkoreanische Nachrichtenagentur Yonhap unter Berufung auf die BTS-Agentur Big Hit Music. Es setzte sich in zahlreichen Ländern auch an die Spitze der iTunes-Albumcharts.

Auf das Comeback warteten Fans weltweit fast vier Jahre. Seit Ende 2022 hatten die Mitglieder nacheinander ihren in Südkorea verpflichtenden Militärdienst absolviert. Rapper Suga diente in einer sozialen Einrichtung statt bei der Armee – in Ausnahmefällen ist das in Südkorea gestattet. Der Hype um die Rückkehr der “Bangtan Sonyeondan” (zu Deutsch etwa “kugelsichere Pfadfinder”) war enorm.

Doku über Entstehung des Albums

Nach dem Konzert geht es für BTS weiter: Am 27. März erscheint die Netflix-Dokumentation “BTS: The Return” über die Entstehung des Albums. Im April startet die Gruppe ihre Welttournee, die im Juli auch in die Münchner Allianz-Arena führt.

Die sieben BTS-Mitglieder haben der südkoreanischen Popmusik seit ihrem Debüt 2013 zum globalen Durchbruch verholfen. Ihre 2020 erschienene Hitsingle “Dynamite” erreichte allein auf YouTube innerhalb von 24 Stunden mehr als 100 Millionen Aufrufe.

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