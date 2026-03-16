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Sarah Michelle Gellar feierte mit "Buffy" ihren Durchbruch

“Buffy”-Neuauflage laut Sarah Michelle Gellar abgesagt

Montag, 16. März 2026 | 08:14 Uhr
Sarah Michelle Gellar feierte mit \
APA/APA/GETTY IMAGES NORTH AMERICA/DANIEL BOCZARSKI
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Von: APA/dpa

Die geplante Neuauflage der Erfolgsserie “Buffy – Im Bann der Dämonen” ist laut Schauspielerin Sarah Michelle Gellar geplatzt. Der Streamingdienst Hulu verfolgt das Projekt nicht weiter, wie die 48-Jährige in einem Instagram-Video berichtet. “Also, ich bin wirklich traurig, das teilen zu müssen, aber ich wollte, dass ihr alle es von mir hört.”

Gellar hatte in der Kultserie, die in den 90er-Jahren startete, die unerschrockene High-School-Schülerin Buffy gespielt, die Nacht für Nacht mutig und mit mystischen Kräften gegen Vampire kämpft, um die Welt vor dem Untergang zu beschützen. Für Gellar war “Buffy” der Durchbruch.

Gellar war als Nebenrolle in Neuauflage vorgesehen

Die Neuauflage war im vergangenen Jahr angekündigt worden. Gellar sollte darin wieder Buffy Summers spielen, diesmal aber als Nebenrolle an der Seite einer neuen jungen Vampirjägerin, gespielt von Ryan Kiera Armstrong (“Firestarter”, “Star Wars: Skeleton Crew”). Gellar war auch als Produzentin an Bord, Oscar-Preisträgerin Chloé Zhao (“Nomadland”) sollte Regie führen.

“Ich hätte nie gedacht, dass ich wieder in Buffys stilvollen und dennoch erschwinglichen Stiefeln landen würde. Und dank Chloé wurde mir bewusst, wie sehr ich sie liebe und wie viel sie nicht nur mir, sondern euch allen bedeutet”, sagt Gellar in dem Video. “Und daran ändert sich nichts.”

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