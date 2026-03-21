Aktuelle Seite: Home > Unterhaltung > Leute > “Buffy”-Schauspieler Nicholas Brendon verstorben
Brendon war u.a. in sieben "Buffy"-Staffeln zu sehen

“Buffy”-Schauspieler Nicholas Brendon verstorben

Samstag, 21. März 2026 | 12:36 Uhr
Brendon war u.a. in sieben \
APA/APA/GETTY IMAGES NORTH AMERICA/ARAYA DIAZ
Schriftgröße

Von: APA/dpa

Der Schauspieler Nicholas Brendon aus der Erfolgsserie “Buffy – Im Bann der Dämonen” ist tot. Dies berichten die US-Sender CNN und NBC übereinstimmend unter Berufung auf Brendons Familie. Brendon hatte in der Kultserie, die in den 1990er Jahren startete, Xander Harris, den besten Freund von Buffy, gespielt von Sarah Michelle Gellar, dargestellt. Er wurde 54 Jahre alt.

Die Familie schrieb auf dem verifizierten Instagram-Account von Brendon, man sei “untröstlich”. Brendon sei im Schlaf eines natürlichen Todes gestorben, hieß es weiter. Auch die Schauspielerin Alyson Hannigan, die in der Serie die Rolle von Willow spielte, erinnerte auf Instagram an ihren früheren Kollegen. “Ruhe in Frieden”, schrieb Hannigan.

Sieben Staffeln “Buffy”

In der Kultserie kämpft die unerschrockene Highschool-Schülerin Buffy Nacht für Nacht mutig und mit mystischen Kräften gegen Vampire, um die Welt vor dem Untergang zu bewahren. Eine “Buffy”-Neuauflage war im vergangenen Jahr ins Spiel gebracht worden.

1997 übernahm Brendon im Alter von 25 Jahren die Rolle von Xander Harris und war bis 2003 in insgesamt sieben Staffeln zu sehen. Von 2007 bis 2014 war er in der Polizeiserie “Criminal Minds” zu sehen.

Kommentare

Aktuell sind 0 Kommentare vorhanden

Kommentare anzeigen
Meistkommentiert
Plus von durchschnittlich 400 Euro im Monat
Kommentare
63
Plus von durchschnittlich 400 Euro im Monat
A22: Rom kippt Vorzugsklausel für Brennerautobahn AG
Kommentare
47
A22: Rom kippt Vorzugsklausel für Brennerautobahn AG
Angriffe legen Katars LNG-Export auf Jahre lahm
Kommentare
33
Angriffe legen Katars LNG-Export auf Jahre lahm
Kokain: In Bozen greift eine gefährliche Konsumform um sich
Kommentare
31
Kokain: In Bozen greift eine gefährliche Konsumform um sich
“Dachte, wir hätten das überwunden”
Kommentare
27
“Dachte, wir hätten das überwunden”
Anzeigen
Ein spezielles Bier für eine besondere Zeit
Ein spezielles Bier für eine besondere Zeit
FORST Osterbier
SANLUI Real Estate
SANLUI Real Estate
Neue Maßstäbe in der Südtiroler Immobilienvermittlung
Nachrichten
Lokal
Italien
Chronik
Politik
Wirtschaft
Sport
Unterhaltung
Lokal
Bozen
Burggrafenamt
Eisacktal
Pustertal
Salten / Schlern
Überetsch / Unterland
Vinschgau
Wipptal
Unterhaltung
Leute
Kultur
Abstimmung
Videos
Wer hätte das gedacht?
Service
Trauer
Wetter
Verkehr
Horoskop
Social
Facebook
Twitter
RSS

Südtirol News im Google Play Store

Südtirol News im App Store

© 2026 First Avenue GmbH
 