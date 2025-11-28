Aktuelle Seite: Home > Unterhaltung > Leute > Bushido und Frau leben nicht mehr zusammen
Ehe ist in schwieriger Phase

Bushido und Frau leben nicht mehr zusammen

Freitag, 28. November 2025 | 13:37 Uhr
Ehe ist in schwieriger Phase
APA/APA/dpa/Fabian Sommer
Von: APA/dpa

Bushidos Frau Anna-Maria Ferchichi hat überraschend angekündigt, nicht mehr mit dem Rapper zusammenzuleben. “Unsere Ehe ist in eine schwierige Phase geraten und wir hatten beide das Bedürfnis, etwas Abstand zu nehmen, um wieder klarer zu sehen”, schrieb Ferchichi in ihrer Instagram-Story.

“Seit einiger Zeit leben wir nicht mehr zusammen und verbringen trotzdem viel gemeinsame Zeit mit den Kindern”, schrieb die 44-Jährige weiter. Vieles fühle sich gerade neu und ungewohnt an, fast so, als müsse man wieder laufen lernen.

Ferchichi und ihr Mann sind seit 2012 verheiratet und haben sieben gemeinsame Kinder. Die 44-Jährige hat zudem einen Sohn aus erster Ehe. 2022 zog die Großfamilie nach Dubai.

