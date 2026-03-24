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Carmen Maura war es "völlig egal" erstmals nackt zu spielen

Carmen Maura spielte mit 80 erste Nacktrolle

Dienstag, 24. März 2026 | 17:10 Uhr
Carmen Maura war es \
APA/APA/GETTY IMAGES NORTH AMERICA/GARETH CATTERMOLE
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Von: APA/AFP

Die spanische Filmlegende Carmen Maura hat mit 80 Jahren ihre erste Nacktrolle gespielt. “Ich musste komplett nackt sein”, sagte Maura der “Neuen Osnabrücker Zeitung” vom Dienstag über ihre Rolle in dem Film “Calle Málaga” unter der Regie von Maryam Touzani. “Und an diesem Punkt meines Lebens ist mir das völlig egal.”

Sie habe nur gestaunt, dass diese Anforderung erst so spät im Leben auf sie zukam. “Komischerweise musste ich mich bei all den Filmen, die ich schon gemacht habe, nie ausziehen.” Sie habe das als “lustige Erfahrung” gesehen und sei entspannt gewesen. “Meinen Körper akzeptiere ich so, wie er sich verändert – denn dass er sich verändert, ist offensichtlich.”

Romantische Gedanken verspürt die vor allem durch Rollen in Filmen von Pedro Almodóvar wie “Frauen am Rande des Nervenzusammenbruchs” oder “Volver – Zurückkehren” bekannte Maura nach eigenen Worten nicht mehr. “Mir persönlich steht der Sinn nach gar nichts”, sagte sie der Zeitung zu ihrem Begehren. “Ich habe keinerlei Bedürfnis, mich zu verlieben, und auch keine Lust auf eine Partnerschaft.” Sie sei sehr glücklich damit, allein zu leben.

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