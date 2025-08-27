Aktuelle Seite: Home > Unterhaltung > Leute > “Caught Stealing”: Austin Butler als gejagter Katzenpapa
Zoë Kravitz und Austin Butler turteln vor New Yorker Bar

“Caught Stealing”: Austin Butler als gejagter Katzenpapa

Mittwoch, 27. August 2025 | 15:00 Uhr
Zoë Kravitz und Austin Butler turteln vor New Yorker Bar
APA/APA/Sony Pictures
Schriftgröße

Von: APA/dpa

Seit seiner gefeierten Hauptrolle in “Elvis” gilt Austin Butler als gefragter Star der Kinowelt. Kritiker heben seine Fähigkeit hervor, völlig in seinen Rollen zu versinken und mit der Person zu verschmelzen, die er darstellt. Was in der Vergangenheit zu Scherzen darüber führte, dass er den Südstaatenakzent, den er sich als Elvis Presley zulegte, nach Drehschluss nicht mehr los wurde. In “Caught Stealing” ist davon zumindest für Laien nichts mehr zu hören. Ab Freitag im Kino.

Auch ohne Südstaatenidiom geht es auch im neuen Film von Kultregisseur Darren Aronofsky im entfernten Sinne um Rock ‘n’ Roll. “Caught Stealing” ist ein New-York-Thriller mit schwarzem Humor, in dem Butlers Figur namens Hank unfreiwillig in eine tödliche Verbrecherjagd gerät.

Regisseur Aronofsky: Katze spielte besser als manch Schauspieler

Der Film hat einen punkigen Sound und einen rauen Retro-Look, die Handlung basiert auf einem Roman und spielt in den 90er-Jahren. “Caught Stealing” dürfte etwas für Fans schräger Krimis sein. Neben Butler sind Zoë Kravitz, Matt Smith als krimineller Punk und in einer Nebenrolle der Rapper Bad Bunny zu sehen. Und eine Katze, die das ganze Geschehen erst ins Rollen bringt.

Das Tier spielt im Film eine wichtige Rolle. In echt heiße es “Tonic” und habe besser gespielt als manch menschlicher Schauspieler, sagte Regisseur Darren Aronofsky bei einem Vorab-Screening in Berlin.

Nach Wal nun Katze

Aronofsky ist vor allem für die Filme “The Whale” mit Brendan Fraser und “Black Swan” mit Natalie Portman bekannt. “Caught Stealing” ist deutlich weniger ambitioniert als diese beiden Werke. Fast wirkt es so, als hätte Aronofsky einmal durchschnaufen und etwas für zwischendurch drehen wollen, das ihn nicht so viel Kraft kostet.

Das gilt auch für Butler, der gewohnt souverän spielt, dieses Mal aber wohl nicht ganz so viel Energie in seine Rolle investieren musste. Dafür dürfte er sie dieses Mal auch schneller wieder loswerden.

Kommentare

Aktuell sind 0 Kommentare vorhanden

Kommentare anzeigen
Meistkommentiert
Erneuter Geldregen für Politiker in der Region
Kommentare
139
Erneuter Geldregen für Politiker in der Region
“Etwas in mir ist zerbrochen”: Tamara Lunger zieht mit Kamel durch die Mongolei
Kommentare
49
“Etwas in mir ist zerbrochen”: Tamara Lunger zieht mit Kamel durch die Mongolei
Nordtiroler Schützen lassen auch Frauen ans Gewehr
Kommentare
42
Nordtiroler Schützen lassen auch Frauen ans Gewehr
Mehr Geld für öffentlichen Dienst:  Rahmen steht fest
Kommentare
36
Mehr Geld für öffentlichen Dienst:  Rahmen steht fest
Operation Sonnenfinsternis
Kommentare
31
Operation Sonnenfinsternis
Anzeigen
Die Schlümpfe – der große Kinofilm
Die Schlümpfe – der große Kinofilm
Ab 27. August im Cineplexx Bozen und Cineplexx Algo
Gewinner, Highlights und Stimmenrekord bei der Wahl der beliebtesten Bars und Cafés - Ausgabe 2025
Gewinner, Highlights und Stimmenrekord bei der Wahl der beliebtesten Bars und Cafés - Ausgabe 2025
First20:
Nachrichten
Lokal
Italien
Chronik
Politik
Wirtschaft
Sport
Unterhaltung
Lokal
Bozen
Burggrafenamt
Eisacktal
Pustertal
Salten / Schlern
Überetsch / Unterland
Vinschgau
Wipptal
Unterhaltung
Leute
Kultur
Abstimmung
Videos
Wer hätte das gedacht?
Service
Trauer
Wetter
Verkehr
Horoskop
Social
Facebook
Twitter
RSS

Südtirol News im Google Play Store

Südtirol News im App Store

© 2025 First Avenue GmbH
 