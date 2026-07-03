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Celine Dion will wieder auftreten

Céline Dions neues Lied über Liebe und Dankbarkeit

Freitag, 03. Juli 2026 | 10:59 Uhr
Celine Dion will wieder auftreten
APA/APA/AFP/ANNA KURTH
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Von: APA/dpa

Der kanadische Superstar Céline Dion hat vor dem Bühnen-Comeback eine neue Single veröffentlicht. “Bonjour, Pardon, Merci” handelt von Liebe und Dankbarkeit. Das eingängige Lied, in dem Trauer und Schwere mitschwingen, ist französischen Medienberichten zufolge von einem hawaiianischen Gebet inspiriert. Geschrieben hat den Song der französische Songwriter Ycare gemeinsam mit Renaud Rebillaud.

Ycare habe das Lied an Ho’oponopono angelehnt, ein Gebet aus Hawaii, das daraus bestehe, jeden Morgen vor dem Meer zu sagen: entschuldige, danke, ich liebe dich – “so, als würden wir unsere unsichtbare Last ablegen”, zitierte der “Parisien” aus einer Presseaussendung. Er habe dann einen Text über Resilienz und Dankbarkeit geschrieben, berichtete der “Figaro”. Die 58-jährige Dion singt in dem Lied über die Höhen und Tiefen des Lebens.

Großes Bühnen-Comeback im Herbst

Nach sechs Jahren Pause will Dion im Herbst erstmals wieder Konzerte geben. 2022 hatte die Kanadierin öffentlich gemacht, dass sie am Stiff-Person-Syndrom leidet, einer seltenen Autoimmunerkrankung. Seitdem war sie nur noch selten aufgetreten. Ob sie verreisen oder auftreten konnte, hing jeweils von ihrer Tagesform ab. Die Konzerte in der Pariser La Défense Arena sind zwischen dem 12. September und dem 17. Oktober geplant. Weitere zehn Auftritte soll es zwischen dem 8. und 29. Mai im nächsten Jahr geben.

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