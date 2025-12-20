Aktuelle Seite: Home > Unterhaltung > Leute > Chalamet räumt mit Gerüchten rund um Rapper EsDeeKid auf
Schauspieler mit EsDeeKid in Videclip zu sehen

Chalamet räumt mit Gerüchten rund um Rapper EsDeeKid auf

Samstag, 20. Dezember 2025 | 16:52 Uhr
Schauspieler mit EsDeeKid in Videclip zu sehen
APA/APA/AFP/ANGELA WEISS
Schriftgröße

Von: APA/dpa

Kein Doppelleben als Rapper: Timothée Chalamet versucht, den Spekulationen um sein Alter Ego im Rap-Kosmos ein Ende zu setzen. Immer wieder hatten Fans in den vergangenen Monaten gemutmaßt, hinter dem britischen Rapper EsDeeKid, der immer mit verdecktem Gesicht auftritt, stecke eigentlich der 29 Jahre alte Hollywoodstar. Nun tauchten die beiden allerdings gemeinsam in einem Video auf.

In dem kurzen Videoclip, den sie in sozialen Medien veröffentlichten, ist zu sehen, wie Chalamet und EsDeeKid bekleidet mit Hoodie in einer Küche nebeneinander stehen, rappen und tanzen. Zu hören ist der Nachrichtenagentur PA zufolge ein Remix des Songs “4 Raws” mitsamt Anspielungen auf Chalamets Freundin und Unternehmerin Kylie Jenner (28) sowie seinen aktuellen Film “Marty Supreme”.

Enthüllung zuvor angekündigt

Angesprochen auf die Gerüchte hatte der 29-Jährige der BBC zuletzt verraten, dass “alles zu gegebener Zeit enthüllt” werde. Damit dürfte der jetzt veröffentlichte Beweis gemeint gewesen sein.

Timothée Chalamet wird in wenigen Tagen 30 Jahre alt. Bereits zweimal wurde der Schauspieler für einen Oscar nominiert, unter anderem dieses Jahr für seine Darstellung von Musik-Ikone Bob Dylan im Biopic “Like A Complete Unknown”. Bei der nächsten Verleihung im März 2026 gilt er mit “Marty Supreme” wieder als wahrscheinlicher Anwärter auf eine Nominierung.

Kommentare

Aktuell sind 0 Kommentare vorhanden

Kommentare anzeigen
Meistkommentiert
Über 50 Prozent: Preisexplosion auf Dolomitenhütte
Kommentare
96
Über 50 Prozent: Preisexplosion auf Dolomitenhütte
„Die Deppen zahlen, die Schlaumeier freuen sich“
Kommentare
48
„Die Deppen zahlen, die Schlaumeier freuen sich“
Deutscher Manager fordert Todesboot vom Gardasee zurück
Kommentare
38
Deutscher Manager fordert Todesboot vom Gardasee zurück
EU-Gipfel einig mehr als 90 Milliarden Euro für Ukraine
Kommentare
36
EU-Gipfel einig mehr als 90 Milliarden Euro für Ukraine
Land stimmt der neuen “Ordnung der Ortspolizei” zu
Kommentare
32
Land stimmt der neuen “Ordnung der Ortspolizei” zu
Anzeigen
Einfach, günstig und für alle unter 19
Einfach, günstig und für alle unter 19
Jetzt U19 Pass online bestellen oder verlängern
So geht Jobsuche mit Außenwerbung
So geht Jobsuche mit Außenwerbung
Wenn’s hängen bleibt:
Nachrichten
Lokal
Italien
Chronik
Politik
Wirtschaft
Sport
Unterhaltung
Lokal
Bozen
Burggrafenamt
Eisacktal
Pustertal
Salten / Schlern
Überetsch / Unterland
Vinschgau
Wipptal
Unterhaltung
Leute
Kultur
Abstimmung
Videos
Wer hätte das gedacht?
Service
Trauer
Wetter
Verkehr
Horoskop
Social
Facebook
Twitter
RSS

Südtirol News im Google Play Store

Südtirol News im App Store

© 2025 First Avenue GmbH
 