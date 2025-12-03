Aktuelle Seite: Home > Unterhaltung > Leute > Charly Hübner zieht Kino dem Streaming vor
Charly Hübner demnächst in einer Tragikömödie zu sehen

Charly Hübner zieht Kino dem Streaming vor

Mittwoch, 03. Dezember 2025 | 08:31 Uhr
Charly Hübner demnächst in einer Tragikömödie zu sehen
APA/APA/dpa/Britta Pedersen
Schriftgröße

Von: APA/dpa

Für Schauspieler Charly Hübner (52) hat Streaming seinen eigenen Worten zufolge an Reiz verloren. “Früher habe ich ganz viel gestreamt, aber mittlerweile gehe ich wieder lieber ins Kino”, sagte Hübner der Deutschen Presse-Agentur. Er ist bald im neuen Film “Der Held vom Bahnhof Friedrichstraße” des verstorbenen Regisseurs Wolfgang Becker (“Good Bye, Lenin!”) zu sehen.

“Ich finde die Dramaturgien beim Streaming oft vorhersehbar. Ich schaue immer mal wieder rein, aber deutlich weniger als vor fünf Jahren”, sagte Hübner. Er selbst habe sehr, sehr viele DVDs gehabt. “Alle, die man jetzt kriegen kann, habe ich nicht mehr, aber diese ganzen Arthouse-Perlen oder auch schräge Filme habe ich alle aufgehoben.”

Über die Vorzüge des Kinos sagte der Schauspieler: “Im Kino kannst du dich dem Film und seinen Eindrücken nicht verweigern, selbst wenn er nicht aufgeht. Du bist ihm ausgesetzt, wie bei der Musik bei einem Rockkonzert.” Beim Streaming und beim Digitalen hingegen habe man gewissermaßen nur eine neurologische Information und die bestimme, ob man sie in etwas Sinnliches umsetze oder nicht.

Spielt im letzten Projekt von Regisseur Becker

In der Tragikomödie “Der Held vom Bahnhof Friedrichstraße”, die am 12. Dezember in den Kinos startet, spielt Hübner einen Videothek-Besitzer in Berlin. Schlagartig stilisiert ihn ein Journalist zum Drahtzieher einer Massenflucht aus der DDR, was ein Geflecht aus Lügen und Halbwahrheiten zur Folge hat. In Berlin wurde jetzt die Weltpremiere gefeiert.

Es ist das letzte Projekt von Regisseur Becker, der im Dezember 2024 nach einer schweren Krankheit im Alter von 70 Jahren verstorben war. Der Film erscheint einen Tag vor seinem ersten Todestag. In weiteren Rollen sind Christiane Paul, Peter Kurth, Daniel Brühl, Leonie Benesch und Leon Ullrich zu sehen.

Kommentare

Aktuell sind 0 Kommentare vorhanden

Kommentare anzeigen
Meistkommentiert
Welchen Weihnachtsbaum bevorzugt ihr: Echt oder künstlich?
Kommentare
76
Welchen Weihnachtsbaum bevorzugt ihr: Echt oder künstlich?
“Wir wollten helfen und wurden kriminalisiert”
Kommentare
64
“Wir wollten helfen und wurden kriminalisiert”
Christbaum mit Wappen der 116 Gemeinden in Bozen vorgestellt
Kommentare
56
Christbaum mit Wappen der 116 Gemeinden in Bozen vorgestellt
Ab 2026 stellt erstes Land der Welt keine Briefe mehr zu
Kommentare
36
Ab 2026 stellt erstes Land der Welt keine Briefe mehr zu
Weißrusse [34] verliert im Bozner Krankenhaus die Contenance
Kommentare
35
Weißrusse [34] verliert im Bozner Krankenhaus die Contenance
Anzeigen
Interview mit dem CEO Andrea Santini
Interview mit dem CEO Andrea Santini
Santini-Gruppe
So geht Jobsuche mit Außenwerbung
So geht Jobsuche mit Außenwerbung
Wenn’s hängen bleibt:
Nachrichten
Lokal
Italien
Chronik
Politik
Wirtschaft
Sport
Unterhaltung
Lokal
Bozen
Burggrafenamt
Eisacktal
Pustertal
Salten / Schlern
Überetsch / Unterland
Vinschgau
Wipptal
Unterhaltung
Leute
Kultur
Abstimmung
Videos
Wer hätte das gedacht?
Service
Trauer
Wetter
Verkehr
Horoskop
Social
Facebook
Twitter
RSS

Südtirol News im Google Play Store

Südtirol News im App Store

© 2025 First Avenue GmbH
 