Aktuelle Seite: Home > Unterhaltung > Leute > Charts-Rekord für Rolling Stones in Deutschland
Die drei verbliebenen Stones-Mitglieder verbuchen weiter Erfolge

Charts-Rekord für Rolling Stones in Deutschland

Freitag, 17. Juli 2026 | 17:09 Uhr
Die drei verbliebenen Stones-Mitglieder verbuchen weiter Erfolge
APA/APA/AFP/TIMOTHY A. CLARY
Schriftgröße

Von: APA/dpa

1965 war erstmals ein Rolling-Stones-Album an der Spitze der Deutschen Charts und nun schaffen die britischen Rocker es erneut: “Foreign Tongues” liegt aktuell auf Platz eins der Auswertung, wie GfK Entertainment als Ermittler der Offiziellen Deutschen Charts mitteilte.

“Ihnen gelingt der erfolgreichste Start einer internationalen Band seit über eineinhalb Jahren und mit 61 Jahren der größte Abstand zwischen zwei Nummer-eins-Alben in der deutschen Chartgeschichte – denn ‘The Rolling Stones No. 2’ markierte 1965 ihre erste LP-Spitzenplatzierung”, heißt es von der GfK. Insgesamt war die britische Rockband damit zwölfmal an der Spitze der deutschen Albumcharts, zuletzt mit “Hackney Diamonds” im Jahr 2023.

Die Stones um Mick Jagger (82), Keith Richard (82) und Ronnie Wood (79) haben durch den Erfolg von “Foreign Tongues” nun noch ein paar mehr Rekorde aufzuweisen, erläutert die GfK weiter. Die Stones sind die Band mit den meisten Top-10-Platzierungen (218 Stück) und der internationale Act mit den meisten Chartalben insgesamt (86 Stück). “Nur James Last brachte noch mehr Platten in der Top 100 unter.”

Kommentare

Aktuell sind 0 Kommentare vorhanden

Kommentare anzeigen
Meistkommentiert
Juwelier Mario Roggero rechtskräftig zu fast 15 Jahren Haft verurteilt
Kommentare
86
Juwelier Mario Roggero rechtskräftig zu fast 15 Jahren Haft verurteilt
Schock am Morgen: Teile des Landesgerichts in Bozen eingestürzt – VIDEO
Kommentare
49
Schock am Morgen: Teile des Landesgerichts in Bozen eingestürzt – VIDEO
“Der erste Gedanke war: ein Attentat”
Kommentare
34
“Der erste Gedanke war: ein Attentat”
Wie viele Menschen sterben wirklich durch die Hitzewelle?
Kommentare
31
Wie viele Menschen sterben wirklich durch die Hitzewelle?
Eingestürztes Gericht: Scarafoni kommt mit einem schrägen Vorschlag
Kommentare
28
Eingestürztes Gericht: Scarafoni kommt mit einem schrägen Vorschlag
Anzeigen
Sommer 2026 in der Skiworld Ahrntal
Sommer 2026 in der Skiworld Ahrntal
Wandern, Action und Bergerlebnisse für die ganze Familie.
Der Abfallbegleitschein wird digital
Der Abfallbegleitschein wird digital
Gruppo Santini
Nachrichten
Lokal
Italien
Chronik
Politik
Wirtschaft
Sport
Unterhaltung
Lokal
Bozen
Burggrafenamt
Eisacktal
Pustertal
Salten / Schlern
Überetsch / Unterland
Vinschgau
Wipptal
Unterhaltung
Leute
Kultur
Abstimmung
Videos
Wer hätte das gedacht?
Service
Trauer
Wetter
Verkehr
Horoskop
Social
Facebook
Twitter
RSS

Südtirol News im Google Play Store

Südtirol News im App Store

© 2026 First Avenue GmbH
 