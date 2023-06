Chrissy Teigen und John Legend wieder Eltern geworden

US-Model Chrissy Teigen (37) und ihr Mann, “All of Me”-Sänger John Legend (44), sind zum vierten Mal Eltern geworden. Söhnchen Wren Alexander Stephens sei am 19. Juni von einer Leihmutter geboren worden, schrieb Teigen am Mittwoch (Ortszeit) in einer längeren Instagram-Botschaft. Sie wollten sich für dieses “unglaubliche Geschenk” bei Alexandra, ihrer Leihmutter, bedanken. Der Name des Kindes sei nun immer mit ihr verbunden.

Teigen postete dazu drei Fotos. Auf einem küsst sie den Bauch der Hochschwangeren, im Nächsten halten Teigen und Legend das Baby in den Armen, außerdem gab es eine Nahaufnahme des schwarzhaarigen Neugeborenen.

Das seit 2013 verheiratete Paar bespricht immer wieder intime Themen in der Öffentlichkeit. Die Eheleute hatten beispielsweise im Oktober 2020 publik gemacht, dass sie einen Jungen in der 20. Schwangerschaftswoche verloren haben. Anfang dieses Jahres wurden sie schließlich zum dritten Mal Eltern: Nach Tochter Luna (7) und Sohn Miles (5) kam im Januar Esti Maxine Stephens zur Welt. Teigen hatte das Mädchen nach eigenen Angaben per Kaiserschnitt entbunden.