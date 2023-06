Christian Friedel gründet mit Band den “WOB-Zirkus”

Er ist Musiker, Schauspieler und Regisseur – doch Christian Friedel (44) ist das zu wenig. Das Multitalent und seine Dresdner Band Woods of Birnam (WOB) haben ein Künstlerkollektiv gegründet – den “WOB-Zirkus”.

Über die gemeinsamen Pläne sagt Friedel: “Wir wollen künftig unabhängige, genreübergreifende Projekte realisieren und das in den unterschiedlichsten Ausdrucksformen, als Theater, als Film, als Konzert oder alles zusammen.” Und: “Unsere Musik kann man als Art-Pop bezeichnen und die überbordenden Projekte visualisieren unsere Vision.” Friedel spricht von einer Art Zirkus. “Ich wollte als allererstes Zirkusdirektor werden; und irgendwie bin ich das jetzt: Direktor des Zirkus WOB.” Premiere feiert der “WOB-Zirkus” beim bandeigenen Festival Come to the Woods am 1. Juli in Dresden.