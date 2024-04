Vorwurf der Wiederbetätigung gegen Wirth Anderlan

Bozen – Die Interessengemeinschaft österreichischer Autorinnen und Autoren fordert die Einleitung einer Untersuchung wegen Wiederbetätigung gegen den Südtiroler Landtagsabgeordneten Jürgen Wirth Anderlan. Dieser hatte bei einem Auftritt auf einer FPÖ-Veranstaltung in Wien unter anderem verlangt, dass für die Verantwortlichen der Corona-Maßnahmen Handschellen klicken sollten und sie in den Steinbruch gehörten.

Zu Wort gemeldet hat sich auch der SVP-Landessekretär Martin Pircher. „Die Zeit ist längst überfällig, um die Äußerungen von Jürgen Wirth Anderlan als das einzuordnen, was sie sind: Hetzerisch, rechtsextrem und gefährlich!“, erklärte er in einer Aussendung. „Geschichtskundige wissen es und Zeitzeugen der Option und der Nazi-Herrschaft haben erlebt, wohin solches Gedankengut und eine solche Sprache führen können. Jürgen Wirth Anderlan sagt selbst von sich, er sei Patriot. Viel Patriotismus kann ich bei diesem Verhalten allerdings nicht erkennen. Wem seine Heimat am Herzen liegt, wiegelt seine Menschen nicht gegeneinander auf, spaltet nicht und ist kein politischer Brandstifter.“

An einen Rücktritt denkt der Kalterer Abgeordnete unterdessen nicht. Stattdessen will er seine Idee wahrmachen und Martin Sellner am 5. Mai nach Südtirol einladen. Sellner hat im November 2023 bei einem Geheimtreffen in Potsdam seine Abschiebepläne als „Masterplan Remigration“ vorgestellt. Er ist Mitbegründer der seit 2019 vom Verfassungsschutz als rechtsextremistisch eingestuften Identitären Bewegung.

Mehrere Staaten haben gegen Sellner ein Einreiseverbot verhängt, wie etwa Deutschland, die USA und England. Wirth-Anderlan scheint hingegen keine Berührungsängste zur dieser Szene zu haben.