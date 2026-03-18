Christopher Seiler zu Vorwürfen: Kokain auf Mund geschmiert

Von: apa

Gegen Austropopstar Christopher Seiler wird nach Anzeige einer Frau ermittelt. Nun hat der Musiker vom Duo Seiler & Speer in einem Beitrag auf Instagram Stellung genommen. Was passiert ist, sei nicht entschuldbar, so der 39-Jährige. “Man geht zu keiner Person, egal in welchem Zustand, egal wie illuminiert man ist, nimmt’s so und schmiert ihr dann Kokain auf die Lippen.” Die Strafe gehöre ihm. Gewaltanwendung oder einen sexuellen Übergriff bestreitet er.

So ein Verhalten habe in unserer Gesellschaft “nichts zu tun”, sagt Seiler wörtlich. “Das hat mit Menschlichkeit nichts zu tun, mit Vorbild-Sein überhaupt nichts zu tun.” Geniere er sich dafür? “Absolut. Aber so was von.” Und weiter: “Tut es mir leid vom Herzen? Absolut. Tut es mir leid um die Person, die es betrifft? Absolut.” Er werde alles dafür tun, dass das Erlebte “erleichtert wird zum Verarbeiten”.

Seiler will Konsequenzen tragen

Er werde die Konsequenzen tragen, betont Seiler. “Halte ich den Kopf hin für die Strafe? Absolut. Gehört alles mir.” Er habe gelernt, für gemachte Fehler gerade zu stehen. “Und dann schaust noch, dass du das, was du gemacht hast, irgendwie bereinigst.”

Da diese Ermittlungen nicht öffentlich sind, werden keine Details über die Vorwürfe kommuniziert, hatte es seitens der Staatsanwaltschaft geheißen. Manche Medienberichte über den Fall bezeichnete Seiler als “Schauergeschichten”. Er kenne die Anzeige und die Aussagen, er wisse was geschehen ist: “Es gab keinen sexuellen Übergriff. Es gab keine körperliche Gewalt. Da ist niemand geschlagen worden. Es wurde niemandem der Mund aufgerissen.” Der angezeigte Vorfall habe sich an einem Wohnzimmertisch ereignet. Dafür gebe es einen Zeugen.

“Tausend Mal Entschuldigung”

Seiler gegen Ende des Postings: “Tausend Mal Entschuldigung an alle, die das betroffen hat.” Sein Weg werde “noch steinig genug” sein. “Aber um das soll’s nicht gehen. Wichtig ist, dass es der betreffenden Person jetzt dann besser geht.” In einem früheren Instagram-Beitrag nach Bekanntwerden der Vorwürfe hatte der Künstler geschrieben: “Ich bin bei Gott kein perfekter Mensch. Sowie viele von uns, kämpfe auch ich mit Dämonen.”

Christopher Seiler ist Teil des sehr erfolgreichen Musikduos Seiler & Speer. Zu den bekanntesten Songs des 2014 eigentlich als Juxprojekt gegründeten Duos zählen “Ham kummst”, “Ala bin” und “Principessa”. Im vergangenen Jahr gelang des ihnen, das Ernst-Happel-Stadion in Wien auszuverkaufen. Erst Anfang März wurden ihnen zwei Amadeus Awards in den Kategorien Live-Act und Pop/Rock verliehen. Den Preis nahm nur Bernhard Speer entgegen. Sein Partner sei krank, begründete er die Abwesenheit von Seiler.

(S E R V I C E – www.instagram.com/christophersailor/ )