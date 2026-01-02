Aktuelle Seite: Home > Unterhaltung > Leute > Clooney sieht in Trump “großen Quatschkopf”
George Clooney will, dass die USA wieder großartig werden - ohne Trump

Clooney sieht in Trump “großen Quatschkopf”

Freitag, 02. Januar 2026 | 14:25 Uhr
George Clooney will, dass die USA wieder großartig werden - ohne Trump
APA/APA/AFP/MICHAEL TRAN
Schriftgröße

Von: APA/dpa

Hollywoodstar George Clooney (64) reagiert auf Beleidigungen von US-Präsident Donald Trump mit einer politischen Kampfansage. “Ich gebe dem aktuellen Präsidenten vollkommen recht. Wir müssen Amerika wieder großartig machen. Wir fangen im November damit an”, hieß es in einem Statement des Schauspielers von Donnerstag (Ortszeit), das mehreren US-Medien vorlag.

Trump hatte sich zuvor in einem Online-Post über den oscarprämierten Schauspieler ausgelassen. Clooney sei “überhaupt kein Filmstar”, sondern nur ein “Durchschnittstyp, der sich unentwegt über gesunden Menschenverstand in der Politik beschwerte”, schrieb Trump an Silvester auf seiner Plattform Truth Social. Anlass dazu gab ihm der Umstand, dass Clooney nun offiziell auch die französische Staatsbürgerschaft besitzt.

Trumps Einlassungen zielten auch auf das politische Engagement des im US-Bundesstaat Kentucky geborenen Clooney, der als prominente Stimme in Hollywood im Wahlkampf 2024 Trumps demokratische Gegnerin Kamala Harris unterstützt hatte.

Trump und Clooney sind alte Bekannte

Mit seiner Reaktion dürfte Clooney auf die Kongresswahlen im November anspielen: Bei den sogenannten Midterms stehen alle 435 Sitze im Repräsentantenhaus und etwa ein Drittel der Sitze im Senat zur Wahl. Derzeit haben die Republikaner in beiden Kammern des US-Parlaments knappe Mehrheiten, was dem Präsidenten große Regierungsfreiheit ermöglicht.

Clooney zufolge hätten er und Trump früher ein freundlicheres Verhältnis zueinander gehabt. “Ich kannte ihn sehr gut”, erzählte Clooney dem US-Magazin “Variety” für ein kürzlich veröffentlichtes Porträt. Trump habe ihn öfter angerufen und sogar einmal versucht, ihn bei einem Rückenchirurgen in einem Krankenhaus unterzubringen. “Ich sah ihn oft in Clubs und Restaurants. Er ist ein großer Quatschkopf. Nun ja, das war er. Das hat sich alles geändert.”

Kommentare

Aktuell sind 3 Kommentare vorhanden

Kommentare anzeigen
Meistkommentiert
40 Tote bei Silvesterparty im schweizerischen Crans-Montana
Kommentare
60
40 Tote bei Silvesterparty im schweizerischen Crans-Montana
Überlebenskampf: Alpenhütten müssen simpler werden
Kommentare
51
Überlebenskampf: Alpenhütten müssen simpler werden
Bulgarien führt als 21. Land den Euro als Währung ein
Kommentare
38
Bulgarien führt als 21. Land den Euro als Währung ein
Tisens: Hybridfahrzeug brennt völlig aus
Kommentare
35
Tisens: Hybridfahrzeug brennt völlig aus
Das sagen Schamanen für 2026 voraus
Kommentare
33
Das sagen Schamanen für 2026 voraus
Anzeigen
Charity-Song „Lichterketten“ veröffentlicht
Charity-Song „Lichterketten“ veröffentlicht
Nähe hilft heilen sammelt wieder mit Musik Spenden
Einfach, günstig und für alle unter 19
Einfach, günstig und für alle unter 19
Jetzt U19 Pass online bestellen oder verlängern
Nachrichten
Lokal
Italien
Chronik
Politik
Wirtschaft
Sport
Unterhaltung
Lokal
Bozen
Burggrafenamt
Eisacktal
Pustertal
Salten / Schlern
Überetsch / Unterland
Vinschgau
Wipptal
Unterhaltung
Leute
Kultur
Abstimmung
Videos
Wer hätte das gedacht?
Service
Trauer
Wetter
Verkehr
Horoskop
Social
Facebook
Twitter
RSS

Südtirol News im Google Play Store

Südtirol News im App Store

© 2026 First Avenue GmbH
 