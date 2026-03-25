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Stephen Colberts Late-Night-Show bei CBS wird bald abgesetzt

Colbert arbeitet an “Herr der Ringe”-Drehbuch

Mittwoch, 25. März 2026 | 10:49 Uhr
Stephen Colberts Late-Night-Show bei CBS wird bald abgesetzt
APA/APA/GETTY IMAGES NORTH AMERICA/JAMIE MCCARTHY
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Von: APA/dpa

Zwei Monate vor seiner letzten Late-Night-Show hat US-Satiriker Stephen Colbert (61) die Mitarbeit am Drehbuch für einen neuen “Herr der Ringe”-Film angekündigt. “Ich dachte nicht, dass ich die Zeit dafür haben würde”, sagte Colbert, der seit vielen Jahren erklärter Fan der Mittelerde-Saga ist, dem “Herr der Ringe”-Regisseur Peter Jackson in einem auf Instagram veröffentlichten Gespräch. “Aber wie sich herausstellt, werde ich ab diesem Sommer Zeit haben.”

Colbert wird am 21. Mai zum letzten Mal seine Late-Night-Show beim US-Sender CBS moderieren. Der Sender hatte im vergangenen Sommer angekündigt, die Talkshow aus “rein finanziellen” Gründen abzusetzen. Viele Branchenkenner vermuteten aber, dass CBS aus Rücksicht auf US-Präsidenten Donald Trump gehandelt habe, der in der Sendung immer wieder scharf kritisiert wurde.

Colbert rief Jackson vor zwei Jahren mit Idee an

Der Neuseeländer Jackson drückte seine Freude darüber aus, Colbert für eine weitere “Herr der Ringe”-Verfilmung an Bord zu haben. “Du weißt, was mir die Bücher bedeuten und was mir deine Filme bedeuten”, sagte Colbert zu Jackson. Eine Geschichte aus dem Buch habe ihm in den Filmen jedoch gefehlt, weshalb er sich schon vor mehreren Jahren an einem Drehbuch versucht habe, schilderte er. “Ich habe ein paar Jahre gebraucht, um meinen Mut zusammenzunehmen und dich anzurufen, aber vor etwa zwei Jahren habe ich es getan.”

Die Fantasy-Saga “Herr der Ringe” des britischen Schriftstellers J.R.R. Tolkien war die Vorlage für Jacksons dreiteilige Verfilmung: “Die Gefährten” (2001), “Die zwei Türme” (2002) und “Die Rückkehr des Königs” (2003). Die Filme räumten viele Oscars ab, allein elf Auszeichnungen gingen an “Die Rückkehr des Königs”. Jackson inszenierte auch drei “Hobbit”-Filme, die zwischen 2012 und 2014 ins Kino kamen. Eine weitere Fortsetzung der Mittelerde-Saga, “Lord of the Rings: The Hunt for Gollum”, soll im Dezember 2027 in die Kinos kommen.

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