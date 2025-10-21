Aktuelle Seite: Home > Unterhaltung > Leute > Colman Domingo spricht den Löwen in “Wicked: Teil 2”
Schauspieler Colman Domingo

Colman Domingo spricht den Löwen in “Wicked: Teil 2”

Dienstag, 21. Oktober 2025 | 08:58 Uhr
Schauspieler Colman Domingo
APA/APA/GETTY IMAGES NORTH AMERICA/AMY SUSSMAN
Schriftgröße

Von: APA/dpa

Colman Domingo war schon zweimal für einen Oscar nominiert – nun wird der Hollywood-Star einem berühmten Löwen seine Stimme verleihen. Mit einem witzigen Social-Media-Video weihten der 55-Jährige und die Macher von “Wicked: Teil 2” die Fans ein. Hinter einem Plüschlöwen taucht der Schauspieler plötzlich auf und sagt augenzwinkernd: “Wir sehen uns in Oz!”. Er werde den ängstlichen Löwen in der Fortsetzung des Musicalfilms vertonen, heißt es am Ende des Clips.

Regisseur Jon M. Chu hatte kürzlich die Spekulationen um die Rollenbesetzung angefeuert. Es werde wild zugehen, wenn dieser Schauspieler über den roten Teppich laufe, sagte Chu laut “Variety”, ohne zunächst den Namen des Stars zu verraten.

Domingo ist unter anderem aus der Serie “Euphoria” und aus Filmen wie “If Beale Street Could Talk”, “Ma Rainey’s Black Bottom”, “Rustin” und “Sing Sing” bekannt. Im April wurde bekannt, dass er mit der deutschen Schauspielerin Sandra Hüller (“Anatomie eines Falls”) das Satire-Drama “True-ish” drehen wird.

Zwei gegensätzliche Hexen

“Wicked” erzählt die Geschichte der gegensätzlichen Hexen Elphaba und Glinda, gespielt von Ariana Grande und Cynthia Erivo. Es ist die Vorgeschichte zum “Zauberer von Oz”, dem bekannten Kinderbuch von Lyman Frank Baum, das 1939 mit der jungen Judy Garland verfilmt worden war. Sie spielte das Mädchen Dorothy, das mit ihrem Hund Toto zum Zauberer von Oz unterwegs ist. Sie treffen dabei auf Figuren wie den Blechmann, die Vogelscheuche und den ängstlichen Löwen.

Teil eins holte zwei Oscars

Regisseur Chu hat das Broadway-Musical “Wicked – Die Hexen von Oz” in zwei Teilen verfilmt. Der erste “Wicked”-Film war ein Kino-Hit und wurde im vergangenen Frühjahr für zehn Oscars nominiert, unter anderem als bester Film, für Hauptdarstellerin (Erivo) und Nebendarstellerin (Grande). Letztlich holte “Wicked” zwei Auszeichnungen für das beste Szenenbild und das beste Kostümdesign. Der zweite Teil (englischer Titel “Wicked: For Good”) soll hierzulande ab Mitte November zu sehen sein.

Kommentare

Aktuell sind 0 Kommentare vorhanden

Kommentare anzeigen
Meistkommentiert
100 Millionen in einem Jahr: Sinner bricht nächsten Rekord
Kommentare
77
100 Millionen in einem Jahr: Sinner bricht nächsten Rekord
Nur Fleisch, sonst nichts: Was steckt hinter der karnivoren Diät?
Kommentare
48
Nur Fleisch, sonst nichts: Was steckt hinter der karnivoren Diät?
Kompatscher: “Man kann noch mehr tun”
Kommentare
32
Kompatscher: “Man kann noch mehr tun”
„Wohin steuert unsere Schule, wenn Lehrpersonen nicht ausreichend qualifiziert sind?“
Kommentare
30
„Wohin steuert unsere Schule, wenn Lehrpersonen nicht ausreichend qualifiziert sind?“
Busfahrer von italienischen Basketballfans getötet
Kommentare
29
Busfahrer von italienischen Basketballfans getötet
Anzeigen
Gruppe Santini
Gruppe Santini
80 Jahre Geschichte, Familie und nachhaltige Zukunft
Terner Bauernkuchl
Terner Bauernkuchl
Puschtra Korn, Kost und Kultur in Terenten
Nachrichten
Lokal
Italien
Chronik
Politik
Wirtschaft
Sport
Unterhaltung
Lokal
Bozen
Burggrafenamt
Eisacktal
Pustertal
Salten / Schlern
Überetsch / Unterland
Vinschgau
Wipptal
Unterhaltung
Leute
Kultur
Abstimmung
Videos
Wer hätte das gedacht?
Service
Trauer
Wetter
Verkehr
Horoskop
Social
Facebook
Twitter
RSS

Südtirol News im Google Play Store

Südtirol News im App Store

© 2025 First Avenue GmbH
 