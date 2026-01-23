Comedian Bülent Ceylan wechselt ins Opern-Fach

Von: APA/dpa

Der deutsche Comedian Bülent Ceylan wechselt das Fach und übernimmt eine zentrale Sprechrolle an der Berliner Staatsoper. Im Mozart-Singspiel “Die Entführung aus dem Serail” werde er im Sommer den Bassa Selim verkörpern, sagte der 50-Jährige der Deutschen Presse-Agentur in Mannheim. Er werde fast durchgehend auf der Bühne stehen und das Geschehen auch als Comedian immer wieder kommentieren.

“Die Inszenierung setzt auf Tiefe, Aktualität und Unterhaltung”, sagte Ceylan. “Dazu hat die Staatsoper mich gewählt. Die wollten wohl ein bisschen Revolution.” Die Premiere steigt am 27. Juni, zunächst sind fünf Vorstellungen geplant.