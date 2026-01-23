Aktuelle Seite: Home > Unterhaltung > Leute > Comedian Bülent Ceylan wechselt ins Opern-Fach
Bülent Ceylan zieht es in die Oper

Comedian Bülent Ceylan wechselt ins Opern-Fach

Freitag, 23. Januar 2026 | 09:06 Uhr
Bülent Ceylan zieht es in die Oper
APA/APA/dpa/Hendrik Schmidt
Schriftgröße

Von: APA/dpa

Der deutsche Comedian Bülent Ceylan wechselt das Fach und übernimmt eine zentrale Sprechrolle an der Berliner Staatsoper. Im Mozart-Singspiel “Die Entführung aus dem Serail” werde er im Sommer den Bassa Selim verkörpern, sagte der 50-Jährige der Deutschen Presse-Agentur in Mannheim. Er werde fast durchgehend auf der Bühne stehen und das Geschehen auch als Comedian immer wieder kommentieren.

“Die Inszenierung setzt auf Tiefe, Aktualität und Unterhaltung”, sagte Ceylan. “Dazu hat die Staatsoper mich gewählt. Die wollten wohl ein bisschen Revolution.” Die Premiere steigt am 27. Juni, zunächst sind fünf Vorstellungen geplant.

Kommentare

Aktuell sind 0 Kommentare vorhanden

Kommentare anzeigen
Meistkommentiert
“Albtraum in Südtirol droht wahr zu werden”
Kommentare
124
“Albtraum in Südtirol droht wahr zu werden”
Weiter keine Frauen am Gewehr bei Tiroler Schützen
Kommentare
65
Weiter keine Frauen am Gewehr bei Tiroler Schützen
Trump reklamiert dauerhaften Zugang zu Grönland
Kommentare
45
Trump reklamiert dauerhaften Zugang zu Grönland
Zu viel Bürokratie: Reschenseelauf wird nach 25 Jahren eingestellt
Kommentare
43
Zu viel Bürokratie: Reschenseelauf wird nach 25 Jahren eingestellt
„Ich trage keine Verantwortung, ich bin unschuldig und auch wir sind Opfer“
Kommentare
31
„Ich trage keine Verantwortung, ich bin unschuldig und auch wir sind Opfer“
Anzeigen
So geht Jobsuche mit Außenwerbung
So geht Jobsuche mit Außenwerbung
Wenn’s hängen bleibt:
Einfach, günstig und für alle unter 19
Einfach, günstig und für alle unter 19
Jetzt U19 Pass online bestellen oder verlängern
Nachrichten
Lokal
Italien
Chronik
Politik
Wirtschaft
Sport
Unterhaltung
Lokal
Bozen
Burggrafenamt
Eisacktal
Pustertal
Salten / Schlern
Überetsch / Unterland
Vinschgau
Wipptal
Unterhaltung
Leute
Kultur
Abstimmung
Videos
Wer hätte das gedacht?
Service
Trauer
Wetter
Verkehr
Horoskop
Social
Facebook
Twitter
RSS

Südtirol News im Google Play Store

Südtirol News im App Store

© 2026 First Avenue GmbH
 