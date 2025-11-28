Aktuelle Seite: Home > Unterhaltung > Leute > Comedian Kaya Yanar macht Schluss mit der Bühne
"Was guckst du?!"

Comedian Kaya Yanar macht Schluss mit der Bühne

Freitag, 28. November 2025 | 13:08 Uhr
\
APA/APA/dpa/Jörg Carstensen
Schriftgröße

Von: APA/dpa

Comedian Kaya Yanar beendet seine Bühnenkarriere. “Alles, was ein Anfang hat, hat auch ein Ende”, schrieb Yanar in einer Mitteilung an seine Fans. “Ich bin jetzt 52 und gehe auf die 80 zu und möchte mich nun gerne auf andere Projekte und vor allem auch auf meine Familie konzentrieren und deshalb die berufliche Reiserei an den Nagel hängen”, schrieb er darin zur Begründung.

Gleichzeitig betonte er: “Das ist kein Karriereende, also zumindest meinerseits.” Den Job mache er seit 30 Jahren, “seit 25 Jahren kommen Leute und füllen die Hallen”. Yanar (“Was guckst du?!”) ist Deutscher, hat türkisch-arabische Eltern, wurde in Frankfurt geboren und lebt in der Schweiz. 2026 spiele er noch seine letzten Termine, so Yanar auch auf Instagram.

Kommentare

Aktuell sind 0 Kommentare vorhanden

Kommentare anzeigen
Meistkommentiert
Bozen auf unrühmlichem Spitzenplatz
Kommentare
46
Bozen auf unrühmlichem Spitzenplatz
Albtraum für Eltern: Mädels lassen sich volllaufen
Kommentare
40
Albtraum für Eltern: Mädels lassen sich volllaufen
Ärmere Familien und teurere Weihnachten
Kommentare
39
Ärmere Familien und teurere Weihnachten
Putin stellt maßlose Bedingungen für Frieden
Kommentare
23
Putin stellt maßlose Bedingungen für Frieden
In Bozen gibt es in Zukunft den digitalen Strafzettel
Kommentare
21
In Bozen gibt es in Zukunft den digitalen Strafzettel
Anzeigen
Ski Opening 2025/2026 im Latemar Dolomites
Ski Opening 2025/2026 im Latemar Dolomites
Lifte und Pisten sind in Obereggen bereits geöffnet. Heute Abend Nachtskifahren ab 19 Uhr.
Morgen Ski Opening Latemar Dolomites
Morgen Ski Opening Latemar Dolomites
Die ersten Lifte und Pisten öffnen morgen in Obereggen
Nachrichten
Lokal
Italien
Chronik
Politik
Wirtschaft
Sport
Unterhaltung
Lokal
Bozen
Burggrafenamt
Eisacktal
Pustertal
Salten / Schlern
Überetsch / Unterland
Vinschgau
Wipptal
Unterhaltung
Leute
Kultur
Abstimmung
Videos
Wer hätte das gedacht?
Service
Trauer
Wetter
Verkehr
Horoskop
Social
Facebook
Twitter
RSS

Südtirol News im Google Play Store

Südtirol News im App Store

© 2025 First Avenue GmbH
 