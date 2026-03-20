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Mockridge war nach Witzen über Behindertensportler in Ungnade gefallen

Comedian Luke Mockridge startet YouTube-Showformat

Freitag, 20. März 2026 | 08:42 Uhr
Mockridge war nach Witzen über Behindertensportler in Ungnade gefallen
APA/APA/dpa/Matthias Balk
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Von: APA/dpa

Comedian Luke Mockridge meldet sich mit einer neuen Show zurück – bei YouTube. Für die erste rund 20-minütige Folge seiner “ToGo-Show – mit Luke” war der 36-Jährige in einem Automatenkiosk zu Gast. Die Idee des Formats erklärt er zum Auftakt selbst: Die Show verstehe sich als “Pizzalieferdienst unter den Late-Night-Shows”: Auf Einladung seiner Fans will er herkömmliche Orte zum Late-Night-Studio machen. Seine Gastgeber geben auch die Themen der Sendung vor.

So witzelt Stand-up-Comedian in der Auftakt-Episode im Auftrag des Kioskbetreibers über das Dorfleben, Großfamilien und Süßigkeiten. Mit diesem Ansatz soll sich seine Show abheben von den Late-Night-Shows im klassischen Fernsehen. Diese seien ein bisschen so wie die ihn in dem 24-Stunden-Kiosk umgebenden Automaten, sagt er in der Show: “Man steckt wahnsinnig viel Geld rein und manchmal kommt dann gar nichts raus.”

Der TV-Sender Sat.1 hatte vor rund eineinhalb Jahren eine geplante neue Quiz-Show mit Mockridge aus dem Programm genommen, nachdem massive Kritik an hämischen Witzen über Behindertensport laut geworden war. In dem Podcast “Die Deutschen” hatte sich der Comedian gemeinsam mit den Moderatoren Shayan Garcia und Nizar Akremi abwertend über Para-Sport geäußert und die Athletinnen und Athleten verhöhnt.

Mockridge entschuldigte sich zwar daraufhin bei den Sportlern. Dennoch verlor er sein damaliges Management in Deutschland, mehrere Bühnen stornierten geplante Auftritte, sodass seine Tournee erst mit Verspätung begann. Seinem YouTube-Auftritt folgen mehr als 1,6 Millionen Abonnenten.

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