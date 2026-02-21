Aktuelle Seite: Home > Unterhaltung > Leute > Cosmó holt für Österreich den ESC-Tanzschein
Cosmó setzt die Segel in Richtung ESC

Cosmó holt für Österreich den ESC-Tanzschein

Samstag, 21. Februar 2026 | 00:44 Uhr
Cosmó setzt die Segel in Richtung ESC
APA/APA/FLORIAN WIESER/FLORIAN WIESER
Schriftgröße

Von: apa

Der 19-jährige Cosmó vertritt Österreich beim 70. Eurovision Song Contest von Wien. Der Wahlwiener setzte sich am Freitagabend in der ORF-Show “Vienna Calling” gegen elf Konkurrenten durch. Mit der Elektro-Tanznummer “Tanzschein” wird Cosmó nun die rot-weiß-rote Fahne im großen Finale des größten Musikbewerbs am 16. Mai in der Wiener Stadthalle tragen.

Nach drei Stunden stand fest, dass Cosmó die Mehrheit aus der Kombination der Stimmen von Publikum und einer Expertenjury auf sich vereinen konnte. Die Jury hatte den Sänger noch mit 10 Punkten auf Platz 2 gesetzt, das Publikum sah den künftigen ESC-Vertreter aber auf Platz 1, was am Ende für den Gesamtsieg reichte. Je 50 Prozent des Endergebnisses setzte sich aus dem Votum der Fachleute und der Fernsehzuschauer zusammen.

Auf Platz 2 war am Ende die 23-jährige Tirolerin Lena Schaur als Siegerin der Jurywertung gekommen, nachdem das Publikum ihr Platz 3 zugesprochen hatte. Bamlak Werner aus Kärnten, die von der Jury nur 4 Punkte erhalten hatte, stieg beim Publikum hingegen mit einem 2. Platz aus und kam in der Endwertung somit aufs Stockerl.

“Sehe es als zweiten Zivildienst”

Der in Budapest geborene Cosmó, der eine ungarische Mutter und einen deutschen Vater hat, nimmt die nun mit seinem Sieg verbundene Ehre, Österreich international zu vertreten, durchaus ernst, wie er nach der TV-Show vor den Medien augenzwinkernd klarstellte: “Ich sehe es als zweiten Zivildienst.” Allerdings gelte nach dem ersten bei der Caritas nun wohl zweifelsohne, “der ist jetzt schon ein krasserer”.

Mit “Tanzschein”, thematisch angesiedelt zwischen Rian und Bilderbuch, setzte sich somit eine von sechs deutschsprachigen Nummern im Tournament durch. Damit wird Cosmó nun im Finale am 16. Mai in der Wiener Stadthalle auflaufen – hat Österreich doch nach dem Sieg von JJ in Basel 2025 mit “Wasted Love” als Gastgeberland einen Fixplatz und muss mit 24 weiteren Nationen um den Titel kämpfen. “Ich habe den Song für meine Mama geschrieben”, verriet Cosmó nach der Verkündung des Ergebnisses. Und er habe mit der Frau Mutter auch schon dazu in der heimischen Küche getanzt. Das sollte also ein gutes Omen sein.

ORF-Programmdirektorin Stefanie Groiss-Horowitz zeigte sich jedenfalls zufrieden mit der Abstimmung: “Wenn die Mehrheit etwas entscheidet, ist das super, denn dann hat es funktioniert. […] Es muss vor dem Fernseher zucken – und in dem Fall hat einiges gezuckt.” Aber klarerweise stünden für den erst 19-jährigen Cosmó nun einige Monate bevor, die er jetzt in der Intensität gar nicht überblicken könne: “Er wird sich manchmal anscheißen dazwischen.”

Kommentatoren fielen dem Schnee zum Opfer

Dem Trubel enthoben waren ob der unerwarteten Schneemassen einige der ursprünglich als Kommentatoren in der von Alice Tummler und César Sampson moderierten Show vorgesehenen Stars. Luca Hänni und Elton mussten ihre Teilnahme absagen. Für sie sprangen neben Kabarettistin Caroline Athanasiadis, Eric Papilaya und der amtierende ESC-König JJ ein. Letzterer nutzte das Forum auch gleich zur Präsentation seines neuen Songs “Shapeshifter”.

Kommentare

Aktuell sind 0 Kommentare vorhanden

Kommentare anzeigen
Meistkommentiert
Südtirols Arbeitnehmer: Eigenheim schwerer erreichbar als vor 50 Jahren
Kommentare
68
Südtirols Arbeitnehmer: Eigenheim schwerer erreichbar als vor 50 Jahren
Demo zu “Remigration”: Veranstalter üben Kritik an öffentlicher Debatte
Kommentare
47
Demo zu “Remigration”: Veranstalter üben Kritik an öffentlicher Debatte
Lawine in Südtirol: Deutscher gräbt um das Leben seines Freundes
Kommentare
41
Lawine in Südtirol: Deutscher gräbt um das Leben seines Freundes
Unfassbar: Mann streitet um Parkplatz mit dem Schlagstock
Kommentare
41
Unfassbar: Mann streitet um Parkplatz mit dem Schlagstock
Von Baby-Gang umzingelt
Kommentare
39
Von Baby-Gang umzingelt
Anzeigen
Dein Verein, dein Spiel, dein Ticker
Dein Verein, dein Spiel, dein Ticker
FUBAS startet in die Rückrunde 2025/26
SANLUI Real Estate
SANLUI Real Estate
Neue Maßstäbe in der Südtiroler Immobilienvermittlung
Nachrichten
Lokal
Italien
Chronik
Politik
Wirtschaft
Sport
Unterhaltung
Lokal
Bozen
Burggrafenamt
Eisacktal
Pustertal
Salten / Schlern
Überetsch / Unterland
Vinschgau
Wipptal
Unterhaltung
Leute
Kultur
Abstimmung
Videos
Wer hätte das gedacht?
Service
Trauer
Wetter
Verkehr
Horoskop
Social
Facebook
Twitter
RSS

Südtirol News im Google Play Store

Südtirol News im App Store

© 2026 First Avenue GmbH
 