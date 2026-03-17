Cosmó löst “Tanzschein” im ESC-Finale ganz zum Schluss

Von: apa

Österreichs Kandidat beim Wiener Eurovision Song Contest (ESC) wird beim großen Finale am 16. Mai den Kehraus machen: Am Dienstag wurde Cosmó mit “Tanzschein” der 25. und damit letzte Startplatz zugelost, wie es seitens des ORF in einer Aussendung heißt. Laut Angaben des ORF wurden darüber hinaus keine weiteren Reihungen der anderen im Finale gesetzten Teilnehmerländer vorgenommen.

In der Wiener Stadthalle wird Cosmó allerdings auch bereits am Donnerstag (14. Mai), im Rahmen des zweiten Semifinales einen Auftritt hinlegen – allerdings außer Konkurrenz, hat der ESC-Gastgeber doch seinen Platz im samstäglichen Finale sicher. Bei der heutigen, recht überschaubaren “Auslosung” hatte auch das Song-Contest-Maskottchen des Jahres 2026 namens “Auri” seine Finger im Spiel. Auf die Präsentation von selbigem können sich ESC-Afficionados schon jetzt freuen: Am Donnerstag (19. März) wird es im Rahmen des nächsten “ORF-ESC-Medienupdate” der Öffentlichkeit vorgestellt.