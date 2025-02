Crossing Europe würdigt Edgar Honetschläger mit Special

Von: apa

Das Crossing Europe Filmfestival von 29. April bis 4. Mai in Linz widmet das Local Artist Special dem gebürtigen Linzer Edgar Honetschläger. Der bildende Künstler, Filmemacher und Umweltaktivist lebt und arbeitet seit drei Jahrzehnten vorwiegend im Ausland, in den USA, in Tokio sowie seit 2011 in Italien und wurde mit zahlreichen Preisen in Europa und Japan ausgezeichnet, berichtete das Filmfestival in einer Presseaussendung am Dienstag.

Kernthema des Local Artist Specials ist das Verhältnis zwischen menschlicher Zivilisation und Umwelt. Honetschläger strebt in seinen essayistischen Arbeiten danach, die repetitiven Narrative des Kommerzkinos zu brechen. Bei Crossing Europe sind vier ausgewählte filmische Positionen zu sehen, in den Filmgesprächen gewährt der 58-Jährige Einblick in seine Zugänge. Korrespondierend dazu zeigt das Nordico Stadtmuseum Linz die umfassende Personale “Edgar Honetschläger – Give Nature a Break” (11. April bis 24. August). Honetschlägers Arbeiten waren unter anderem im Museum für zeitgenössische Kunst in Rom, im Belvedere 21 in Wien und als Premieren auf der Berlinale oder dem International Film Festival Rotterdam zu sehen.

Weiters erwarten das Publikum 130 Spiel-, Dokumentar- und Kurzfilme, darunter auch zahlreiche Beiträge mit Oberösterreichbezug, für die YAAAS! Competition werden sechs aktuelle europäische Spielfilm-Produktionen junger Filmemacherinnen und -macher ausgewählt. Im Rahmen des europäischen Festivalnetzwerks Moving Images – Open Borders (MIOB) werden der MIOB New Vision Award (3.000 Euro) und der Kurzfilm-Audience Award MIOB In Shorts 2025 (1.000 Euro) vergeben.

(S E R V I C E – Mehr Informationen unter http://www.crossingeurope.at)