Daft-Punk-Star Bangalter legte ohne Roboterhelm in Paris auf

Montag, 27. Oktober 2025 | 16:27 Uhr
Von: APA/dpa

Für Fans elektronischer Musik war es ein historischer Moment: Thomas Bangalter, Mitbegründer von Daft Punk, kehrte in Paris nach 16 Jahren zu einem vollständigen DJ-Set zurück – und zum ersten Mal seit 24 Jahren ohne den legendären Roboterhelm. Bangalter spielte gemeinsam mit Fred Again, Erol Alkan und Pedro Winter (alias Busy P) ein elektrisierendes Set.

Der überraschende Auftritt fand im Centre Pompidou anlässlich des 20. Jubiläums des französischen Labels Because Music statt. Auf dem von Fred Again geposteten Instagram-Bild sieht man den 50-Jährigen mit einer Schildmütze.

In Paris in elektronische Musik verliebt

Dazu schrieb der britische Musikproduzent, Singer-Songwriter, Multi-Instrumentalist und Remixer: “Thomas hat mir im Aufzug auf dem Weg zum Auftritt erzählt, dass er sich 1992 in diesem Gebäude zum ersten Mal in elektronische Musik verliebt hat. Er hat mir auch gesagt, dass er seit 24 Jahren kein vollständiges Set ohne Maske gespielt hat.”

Das Set enthielt ikonische Tracks von Daft Punk wie “Rollin” & Scratchin”, “Digital Love” und “Contact”. Bangalters letzte öffentliche Performance war 2009 beim Geburtstag von Busy P in Los Angeles – damals trat er aber nur für rund 20 Minuten auf, ebenfalls ohne Helm. Das Set im Centre Pompidou war seit 2002 seine erste vollständige DJ-Performance ohne die zweite Daft-Punk-Hälfte Guy-Manuel de Homem-Christo.

Musikgeschichte geschrieben

Bis zu ihrer Trennung im Februar 2021 verkaufte das Duo mehr als 80 Millionen Tonträger weltweit und schrieb damit Musikgeschichte als eine der erfolgreichsten französischen Bands der letzten drei Jahrzehnte.

