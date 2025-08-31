Aktuelle Seite: Home > Unterhaltung > Leute > Dauerwelle schickte Mads Mikkelsen ins Zwangszölibat
Ohne Dauerwelle läuft's wieder: Mads Mikkelsen

Dauerwelle schickte Mads Mikkelsen ins Zwangszölibat

Sonntag, 31. August 2025 | 10:43 Uhr
Ohne Dauerwelle läuft\'s wieder: Mads Mikkelsen
APA/APA/AFP/STEFANO RELLANDINI
Schriftgröße

Von: APA/dpa

Der dänische Hollywoodschauspieler Mads Mikkelsen hat sich von einer aufgezwungenen Frisur schnellstmöglich wieder getrennt. Der 59-Jährige (“Casino Royale”) musste für seinen neuen Film “Der letzte Wikinger” von Anders Thomas Jensen zwei Monate lang Dauerwelle tragen. “Mein Mitgefühl mit allen Frauen in den 80ern, du stinkst permanent wie eine Kloake”, sagte Mikkelsen der dpa bei den Filmfestspielen in Venedig.

Schließlich habe die Dauerwelle einen weiteren Nachteil gehabt: “Das war gut für die Rolle, aber nicht für mein Sexleben.” Nach dem Ende der Dreharbeiten habe er sie sofort wieder herausnehmen lassen. Mikkelsen taucht regelmäßig in Ranglisten von Europas Schauspielern mit dem größten Sex-Appeal auf. Inzwischen trägt er wieder einen klassischen Haarschnitt mit grauer Tolle in die Stirn.

Kommentare

Aktuell sind 0 Kommentare vorhanden

Kommentare anzeigen
Meistkommentiert
Warum ihr euern Hund vielleicht vegan ernähren solltet
Kommentare
56
Warum ihr euern Hund vielleicht vegan ernähren solltet
Bologna verteilt kostenlose Crack-Pfeifen
Kommentare
45
Bologna verteilt kostenlose Crack-Pfeifen
„Auf ‚Gratis-Schwimmer‘ kann unser Dorf getrost verzichten“
Kommentare
32
„Auf ‚Gratis-Schwimmer‘ kann unser Dorf getrost verzichten“
Die Löhne sind gestiegen – die Kosten auch
Kommentare
27
Die Löhne sind gestiegen – die Kosten auch
Bozen: Schlägerei vor dem Stadttheater
16
Bozen: Schlägerei vor dem Stadttheater
Anzeigen
Stylishe Bürofläche in Bozen Süd mit klarer Linie
Stylishe Bürofläche in Bozen Süd mit klarer Linie
Ready for New Work:
So geht Jobsuche mit Außenwerbung
So geht Jobsuche mit Außenwerbung
Wenn’s hängen bleibt:
Nachrichten
Lokal
Italien
Chronik
Politik
Wirtschaft
Sport
Unterhaltung
Lokal
Bozen
Burggrafenamt
Eisacktal
Pustertal
Salten / Schlern
Überetsch / Unterland
Vinschgau
Wipptal
Unterhaltung
Leute
Kultur
Abstimmung
Videos
Wer hätte das gedacht?
Service
Trauer
Wetter
Verkehr
Horoskop
Social
Facebook
Twitter
RSS

Südtirol News im Google Play Store

Südtirol News im App Store

© 2025 First Avenue GmbH
 