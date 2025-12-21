Aktuelle Seite: Home > Unterhaltung > Leute > Deutscher Ex-Kanzler Schröder mit Christbaum unterwegs
Schröder mit seiner Ehefrau Soyeon Schröder-Kim

Deutscher Ex-Kanzler Schröder mit Christbaum unterwegs

Sonntag, 21. Dezember 2025 | 22:41 Uhr
Schröder mit seiner Ehefrau Soyeon Schröder-Kim
APA/APA/dpa/Michael Kappeler
Von: APA/dpa

Einen Tannenbaum auf der Schulter, freundlicher Blick in die Kamera: Ein Foto des deutschen Altkanzlers Gerhard Schröder (81) beim Christbaum-Kauf hat seine Ehefrau Soyeon Schröder-Kim (55) auf Instagram veröffentlicht. “Unsere Tradition pur: Auch dieses Jahr – erfolgreiche Suche nach dem perfekten Weihnachtsbaum!”, schrieb sie dazu im sozialen Netzwerk Instagram. Dazu schrieb sie auf Koreanisch das Wort “Weihnachtsbaum”. Zuvor hatte “Bild” darüber berichtet.

Anfang des Jahres war bekannt geworden, dass sich Schröder wegen einer Burnout-Erkrankung in klinische Behandlung begeben hatte. Nach Angaben seines behandelnden Arztes litt er damals an einem “typischen Burnout-Syndrom mit dem Zeichen einer tiefgreifenden Erschöpfung und stark ausgeprägtem Energiemangel”.

Schröder wegen Nähe zu Putin in der Kritik

Seit Jahren steht der frühere deutsche Regierungschef (1998-2005) wegen seiner langjährigen Freundschaft zum russischen Präsidenten Wladimir Putin und Tätigkeiten für russische Energiekonzerne in der Kritik. Mehrere SPD-Basisgruppen leiteten nach Beginn des russischen Angriffskriegs aus die Ukraine ein Parteiausschlussverfahren gegen Schröder ein, das jedoch im März 2023 von einer Schiedskommission in Schröders Heimatbezirk Hannover abgewiesen wurde.

Einem Entzug der Ehrenbürgerwürde von Hannover kam Schröder im März 2022 zuvor, indem er sie “unwiderruflich” zurückgab. Wenige Wochen später beschloss der Haushaltsausschuss des Bundestags, Schröder als erstem deutschen Altkanzler die Ausstattung mit einem Büro und Mitarbeiterinnen zu streichen.

