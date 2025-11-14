Aktuelle Seite: Home > Unterhaltung > Leute > Deutscher Filmemacher Hark Bohm stirbt 86-jährig
Der deutsche Filmemacher Hark Bohm

Deutscher Filmemacher Hark Bohm stirbt 86-jährig

Freitag, 14. November 2025 | 16:44 Uhr
Der deutsche Filmemacher Hark Bohm
APA/APA/dpa/Ulrich Perrey
Schriftgröße

Von: APA/dpa

Hark Bohm, einer der profiliertesten und engagiertesten deutschen Filmemacher, ist tot. Der Regisseur, Autor, Produzent, Schauspieler und Hochschulprofessor starb am Freitag im Alter von 86 Jahren in Hamburg im Kreis seiner Familie. Das sagte seine Tochter der Deutschen Presse-Agentur.

Vor allem dank sozialkritischer Coming-Of-Age-Produktionen wie “Nordsee ist Mordsee” (1976), “Moritz, lieber Moritz” (1978) sowie “Yasemin” (1988), wofür er den Bundesfilmpreis in Gold erhalten hat, schrieb Bohm Kinogeschichte. Mit seinem Schüler Fatih Akin – heute selbst ein Erfolgsregisseur – verfasste er das Drehbuch für dessen international erfolgreiches NSU-Drama “Aus dem Nichts” mit Diane Kruger.

Filmemacher bis fast ganz zum Schluss

2025 machte der zuletzt zurückgezogen lebende Künstler noch einmal Furore, als Akins Film “Amrum”, der auf Bohms gleichnamigem autobiografisch inspirierten Roman fußt, auf den Internationalen Filmfestspielen im französischen Cannes umjubelte Weltpremiere feierte – abermals mit Hollywoodstar Kruger im Cast.

Bohm kam als Sohn eines Obersenatsrats und Nachfahr von Bauern und Kapitänen am 18. Mai 1939 in Hamburg zur Welt. Er hinterlässt auch filmpolitisch starke Spuren. So initiierte der linksliberale Jurist 1971 in München den “Filmverlag der Autoren” mit. Zudem war er Mitbegründer des Hamburger Filmbüros sowie des Filmfests Hamburg (beides 1979). 1992 lancierte Bohm mit Theatermann Jürgen Flimm das Filmstudium an der Universität Hamburg.

Der Mann mit dem wettergegerbten Gesicht bleibt auch als markanter Darsteller von Klein- und Nebenrollen in Erinnerung. Mehrfach arbeitete er mit Regielegende Rainer Werner Fassbinder zusammen (“Die Ehe der Maria Braun”, 1978). Auch in Bernhard Wickis Joseph-Roth-Adaption “Das Spinnennetz” (1989) und in Helmut Dietls Hitler-Tagebücher-Farce “Schtonk!” (1992) sah man ihn. Mit seiner Frau, der Produzentin Natalia Bowakow, hatte der nach eigenen Worten begeisterte Vater Bohm vier Adoptivkinder – darunter den Schauspieler Uwe Bohm (1962-2022) – sowie zwei Pflegekinder.

Kommentare

Aktuell sind 0 Kommentare vorhanden

Kommentare anzeigen
Meistkommentiert
Trend: Ausbildung dahoam, arbeiten im nördlichen Ausland
Kommentare
71
Trend: Ausbildung dahoam, arbeiten im nördlichen Ausland
Preis-Rallye beim Diesel geht weiter – Revolution ab 2026
Kommentare
65
Preis-Rallye beim Diesel geht weiter – Revolution ab 2026
Selenskyj warnt vor großem Krieg Russlands in Europa
Kommentare
63
Selenskyj warnt vor großem Krieg Russlands in Europa
Wild-Camper in den Dolomiten scheren sich nicht um Verbot
Kommentare
47
Wild-Camper in den Dolomiten scheren sich nicht um Verbot
hds freut sich: “Jetzt ist Schluss mit lustig”
Kommentare
34
hds freut sich: “Jetzt ist Schluss mit lustig”
Anzeigen
Media Intelligence
Media Intelligence
Wie Medienbeobachtung Unternehmen einen strategischen Vorteil verschafft
So geht Jobsuche mit Außenwerbung
So geht Jobsuche mit Außenwerbung
Wenn’s hängen bleibt:
Nachrichten
Lokal
Italien
Chronik
Politik
Wirtschaft
Sport
Unterhaltung
Lokal
Bozen
Burggrafenamt
Eisacktal
Pustertal
Salten / Schlern
Überetsch / Unterland
Vinschgau
Wipptal
Unterhaltung
Leute
Kultur
Abstimmung
Videos
Wer hätte das gedacht?
Service
Trauer
Wetter
Verkehr
Horoskop
Social
Facebook
Twitter
RSS

Südtirol News im Google Play Store

Südtirol News im App Store

© 2025 First Avenue GmbH
 