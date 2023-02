Deutscher Liedermacherpreis geht nach Südtirol

Würzburg/Sterzing – Christian Moling, in Sterzing geborener Singer-Songwriter, ist einer der drei Preisträger des diesjährigen „Walther-von-der-Vogelweide-Preises“ für Liedermacher. Die Auszeichnung, die am vergangenen Samstag in Würzburg überreicht wurde, wird alljährlich vom gemeinnützigen Verein „Songs an einem Sommerabend Förderkreis für Liedermacher und Songpoeten e.V.“ verliehen.

Christian Moling ist ein Liedermacher, der seine Alltagsgeschichten in gefühlvolle Songs packt; eingängig dargeboten im Wipptaler Dialekt seiner Südtiroler Heimat. Er bewegt sein Publikum zum Zuhören und zum Nachdenken – in dem ihm eigenen ruhigen, erdigen Sound.

Bei der Auswahl der Preisträger wurde großes Augenmerk auf Beiträge gelegt, die sich mit den Problemen unserer Zeit befassen. Eine Fachjury hat Christian Moling (rechts im Bild) sowie Marie Diot aus Hannover und Sven Garrecht aus dem hessischen Seligenstadt aus über 100 Bewerbern ausgewählt. Die Verleihung der Preise hatte der aus Hannover stammende Künstler Matthias Brodowy vorgenommen.