Aktuelle Seite: Home > Unterhaltung > Leute > Deutscher TV-Krimischauspieler Arthur Brauss gestorben
++ ARCHIVBILD ++ Arthur Brauss wurde 89 Jahre alt

Deutscher TV-Krimischauspieler Arthur Brauss gestorben

Sonntag, 31. August 2025 | 12:07 Uhr
++ ARCHIVBILD ++ Arthur Brauss wurde 89 Jahre alt
APA/APA/dpa/Ingo Wagner
Schriftgröße

Von: APA/dpa

Der deutsche “Tatort”-Schauspieler Arthur Brauss ist tot. Er starb vor wenigen Tagen im Alter von 89 Jahren in München. Bekannt war Brauss neben dem “Tatort” auch aus weiteren TV-Krimiformaten wie dem “Großstadtrevier”. In den vergangenen Jahren hatte er sich aus der Öffentlichkeit weitgehend zurückgezogen.

Eine der bekanntesten Rollen des Bayern war die des Polizisten Richard Block aus dem ARD-“Großstadtrevier”. Insgesamt wirkte er in mehr als 100 Produktionen im In- und Ausland mit: unter anderem in “Der Alte”, “Münchner Geschichten”, “Polizeiruf 110”, “Die Schwarzwaldklinik”, “Derrick” und “Commissario Laurenti”, aber auch in “Der Zug” an der Seite von Jeanne Moreau und Burt Lancaster und 1972 in dem Wim Wenders-Film “Die Angst des Tormanns beim Elfmeter”.

Kommentare

Aktuell sind 0 Kommentare vorhanden

Kommentare anzeigen
Meistkommentiert
Warum ihr euern Hund vielleicht vegan ernähren solltet
Kommentare
56
Warum ihr euern Hund vielleicht vegan ernähren solltet
Bologna verteilt kostenlose Crack-Pfeifen
Kommentare
45
Bologna verteilt kostenlose Crack-Pfeifen
„Auf ‚Gratis-Schwimmer‘ kann unser Dorf getrost verzichten“
Kommentare
32
„Auf ‚Gratis-Schwimmer‘ kann unser Dorf getrost verzichten“
Venetien plant Einreiseverbot für “unhöfliche Touristen”
17
Venetien plant Einreiseverbot für “unhöfliche Touristen”
Bozen: Schlägerei vor dem Stadttheater
16
Bozen: Schlägerei vor dem Stadttheater
Anzeigen
Stylishe Bürofläche in Bozen Süd mit klarer Linie
Stylishe Bürofläche in Bozen Süd mit klarer Linie
Ready for New Work:
So geht Jobsuche mit Außenwerbung
So geht Jobsuche mit Außenwerbung
Wenn’s hängen bleibt:
Nachrichten
Lokal
Italien
Chronik
Politik
Wirtschaft
Sport
Unterhaltung
Lokal
Bozen
Burggrafenamt
Eisacktal
Pustertal
Salten / Schlern
Überetsch / Unterland
Vinschgau
Wipptal
Unterhaltung
Leute
Kultur
Abstimmung
Videos
Wer hätte das gedacht?
Service
Trauer
Wetter
Verkehr
Horoskop
Social
Facebook
Twitter
RSS

Südtirol News im Google Play Store

Südtirol News im App Store

© 2025 First Avenue GmbH
 