Der Schauspieler hat einen seiner größten Erfolge nie mehr angesehen

DiCaprio sah sich"Titanic" nie wieder an

Donnerstag, 18. Dezember 2025 | 20:06 Uhr
Der Schauspieler hat einen seiner größten Erfolge nie mehr angesehen
US-Filmstar Leonardo DiCaprio (51) hat sich seinen wohl größten Erfolg “Titanic” nach eigenen Worten nach der Veröffentlichung im Jahr 1997 nie wieder angesehen. “Nein, ich habe den Film nie wieder gesehen”, sagte DiCaprio in dem Video-Podcast “Variety Studio: Actors on Actors”, in dem ihm seine Kollegin Jennifer Lawrence (35) Fragen stellte. Das sei aber die Regel, nicht die Ausnahme.

“Ich schaue mir meine eigenen Filme eigentlich nicht an. Ein paar habe ich mir vielleicht angesehen.” Lawrence fand, er sollte das im Falle von “Titanic” durchaus tun: “Er ist so gut”, meinte sie.

