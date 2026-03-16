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Chloé Zhao war gar nicht so leicht zu erkennen

Die fünf auffälligsten Outfits bei den diesjährigen Oscars

Montag, 16. März 2026 | 15:56 Uhr
Chloé Zhao war gar nicht so leicht zu erkennen
APA/APA/AFP/ANGELA WEISS
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Von: APA/dpa

Bei der diesjährigen Oscar-Verleihung dominierten der Politthriller “One Battle After Another” mit sechs Auszeichnungen und der rekordnominierte Favorit “Blood & Sinners” mit vier. Im Scheinwerferlicht stand aber wie immer bei der Gala auch extravagante Mode – zum Beispiel diese fünf außergewöhnlichen Outfits:

1. Renate Reinsve in Lippenstift-Rot

Die 38-jährige norwegische Schauspielerin Renate Reinsve, die für ihre Rolle in “Sentimental Value” nominiert war, entschied sich für ein komplett knallrotes Ensemble – von den Schuhen über das Kleid bis hin zum Lippenstift. Das Kleid hatte dazu eine außergewöhnliche asymmetrische Form mit hohem Beinschlitz und einer Art Schleppe – schlicht und raffiniert zugleich.

2. Teyana Taylor in Schwarz und Weiß

Die 35-jährige Schauspielerin Teyana Taylor, die für ihre Rolle in “One Battle After Another” nominiert war, erschien in einer glamourösen schwarz-weißen Federrobe mit Schleppe. Manche Beobachter fühlten sich jedoch an ein Stinktier-Fell erinnert.

3. Jessie Buckley in Rot und Pink

Rot und Pink beißen sich? Die 36-jährige irische Schauspielerin Jessie Buckley, die für ihre Rolle in “Hamnet” den Oscar als beste Hauptdarstellerin erhielt, bewies auf dem roten Teppich das Gegenteil.

4. Chloé Zhao ganz in Schwarz

Auf den ersten Blick gar nicht so leicht zu erkennen war die 43-jährige Regisseurin Chloé Zhao, die für ihren Film “Hamnet” nominiert war, in einem komplett schwarzen Ensemble – inklusive Schleier.

5. Pedro Pascal mit Brosche

Der 50 Jahre alte Schauspieler Pedro Pascal erschien mit eleganter schwarzer Hose und weißem Hemd – an dem eine auffällige silbrig-weiße Brosche prangte, die an eine Art Blume erinnerte.

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