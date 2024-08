Die Swift-Fans versammelten sich zum Prater-Picknick

Von: apa

Es ist ein Sprachengewirr, das auf der Arena Wiese im Prater zu hören ist. Aus aller Welt sind Taylor-Swift-Fans angereist, um live bei einem ihrer drei Konzerte im Wiener Ernst-Happel-Stadion dabei zu sein. Und schon einen Tag davor kommen Dutzende zusammen, um sich gemeinsam auf die folgenden Auftritte einzustimmen und Gleichgesinnte kennenzulernen – zum fröhlichen Picknick.

Organisiert wurde das Treffen von der Französin Mahée Pradel. Seit drei Jahren ist die Volksschullehrerin Hardcore-Swiftie, an der Fankultur schätzt sie vor allem die Community. Auf Nachfrage erklärt sie, dass sie die Veranstaltung in erster Linie für internationale Fans geplant hat, die häufig auch alleine anreisen. Und tatsächlich: Die Anwesenden kommen von überall her und vernetzen sich freudig.

So etwa Deshae, die aus den Vereinigten Staaten angereist ist. “Es ist viel einfacher und günstiger, in Europa auf ein Konzert zu gehen”, sagt sie. Fan ist sie im Gegensatz zu vielen anderen erst seit März, nachdem sie den Film zu der “Eras”-Tour gesehen hat. Doch seitdem ist sie begeistert und bezeichnet Taylor Swift als Genie: “In allem, was sie macht, ist sie gut und dabei auch immer respektvoll!”

Tom wiederum reiste aus Großbritannien an und verbindet den Konzertbesuch mit einem Urlaub in Österreich. Auch er besucht das Swift-Konzert in Wien, da es kostengünstiger ist. Taylor Swift hört er schon seit über einem Jahrzehnt, eilig fügt er jedoch noch hinzu: “Aber eigentlich ist meine Frau der wahre Swift-Fan! Deswegen bin ich vor allem hier!”

Einige der anwesenden Swifties basteln gemeinsam Armbänder. Ein ganzer Tisch steht im Schatten der Bäume, übersät mit Buchstabenperlen in kleinen Dosen. Dass weltweit Swift-Fans Armbänder knüpfen und austauschen, kommt von einer Songzeile aus dem Song “You’re on your own, Kid”. Darin heißt es “So make the friendship bracelets, take the moment and taste it.” Tiffany, die aus Katar anreiste, erzählt stolz: “Mit meiner Mutter habe ich über 200 Stück im Vorfeld gemacht, um sie hier in Wien zu tauschen.” Voller Begeisterung zeigt sie auch ihre selbstverzierte Jacke her, auf der überall Glitzersteinchen und Abbildungen ihres Idols sind.

Doch das Picknick ist nicht die einzige Begleitveranstaltung, auf der Swift-Fans zusammenkommen. Zahlreiche Partys sind vor und nach den Auftritten geplant. So finden an allen drei Tagen im CellaVie am Wiener Gürtel Partys vor und nach den Konzerten statt. Für alle, die keine Tickets bekommen haben, veranstaltet “Das Loft” im Hotel SO/Vienna von 20.30 bis 2 Uhr Swiftie-Rooftop-Partys. Am 09. August können Swifties im Café Vollpension ab 18 Uhr ihr Wissen über ihr Idol bei einem thematisch passenden Pubquiz unter Beweis stellen. Ausklang der Wiener-Swift-Tage bietet das Candlelight-Konzert am 11. August im Palais Coburg, bei dem die beliebtesten Taylor Swift Songs von dem Streichquartett “Classic Sound Vienna” interpretiert werden.

Doch nicht nur auf das Kultur- und Partyangebot hat der Weltstar Einfluss. Das Onlinenachhilfeinstitut GoStudent verzeichnet einen starken Anstieg der Nachfrage an Musikunterricht. Seit dem Start der “Eras”-Tour in Europa am 09. Mai in Paris ist das Interesse für Musiknachhilfe um 87 Prozent im Vergleich zum Vormonat gestiegen. Besonders begehrt sind Klavier-, Geigen- und Gitarrenunterricht. In einer Presseaussendung der Firma heißt es dazu: “Indem sie ihre Leidenschaft für Musik mit anderen teilt, unterhält sie nicht nur, sondern inspiriert die Kinder auch dazu, ihre eigenen musikalischen Talente zu entdecken.”