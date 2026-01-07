Aktuelle Seite: Home > Unterhaltung > Leute > Diebe machten bei US-Designer in Frankreich Millionenbeute
Chris Aire zeigte Diebstahl in Villefranche-sur-Mer an

Diebe machten bei US-Designer in Frankreich Millionenbeute

Mittwoch, 07. Januar 2026 | 12:33 Uhr
Chris Aire zeigte Diebstahl in Villefranche-sur-Mer an
Von: APA/AFP

Bei einem Einbruch in das Feriendomizil eines US-Designers an der französischen Côte d’Azur ist den Sicherheitsbehörden zufolge Schmuck im Wert von über einer Million Euro gestohlen worden. Bei dem Einbruch sei es nicht zu körperlicher Gewalt gekommen, sagte Staatsanwalt Damien Martinelli am Mittwoch. Der Schmuckdesigner Chris Aire, dessen Kreationen von Stars wie Naomi Campbell getragen wurden, habe den Diebstahl in Villefranche-sur-Mer nahe Nizza angezeigt.

Es sei auch ein Bargeldbetrag in Höhe von 6.000 Euro entwendet worden. Die Kriminalpolizei von Nizza nahm Ermittlungen wegen schweren Diebstahls auf. Der Designer ist auch bekannt für eine Partnerschaft mit dem Basketball-Star LeBron James.

