Drei Männer verklagen Spacey wegen sexueller Übergriffe

Von: APA/dpa

Der frühere Hollywood-Star Kevin Spacey (66) muss sich im kommenden Jahr vor dem High Court in London drei Zivilklagen wegen Vorwürfen der sexuellen Übergriffe stellen. Das Gericht schlug einen vorläufigen Prozessbeginn für den 12. Oktober 2026 vor, wie bei einer Anhörung der Nachrichtenagentur PA zufolge am Freitag bekannt wurde.

Die drei Männer werfen dem mehrfachen Oscar-Preisträger demnach vor, sie zwischen 2000 und 2013 sexuell missbraucht zu haben. Spacey hat sämtliche Vorwürfe immer wieder zurückgewiesen. Zwei der Kläger hatten den US-Schauspieler (“American Beauty”, “House of Cards”) bereits im Zuge eines Strafverfahrens beschuldigt, in dem Spacey 2023 von neun Anklagepunkten freigesprochen worden war.

Entweder ein gemeinsamer Prozess oder drei separate Verfahren

Nach Gerichtsangaben könnte das Zivilverfahren entweder in einem gemeinsamen Prozess oder in drei aufeinanderfolgenden Verfahren stattfinden, wie unter anderem die BBC berichtet. In zwei Fällen habe Spacey seine Verteidigung bereits schriftlich eingereicht; im Dritten stehe sie noch aus.

Einer der Kläger gibt an, Spacey habe ihn zwischen 2000 und 2005 rund ein Dutzend Mal “vorsätzlich angegriffen”. Ein weiterer Mann sagt, er habe den Schauspieler im Rahmen eines Workshops am Londoner Old Vic Theater kennengelernt und litt infolge eines Angriffs im Jahr 2008 unter psychischen Problemen und finanziellen Einbußen. Spacey arbeitete von 2004 bis 2013 als künstlerischer Leiter des renommierten Theaters.