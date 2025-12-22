Aktuelle Seite: Home > Unterhaltung > Leute > “Driving Home For Christmas”-Sänger Chris Rea ist tot
Chris Rea war für seine rauchige und sanfte Stimme bekannt

“Driving Home For Christmas”-Sänger Chris Rea ist tot

Montag, 22. Dezember 2025 | 16:59 Uhr
Chris Rea war für seine rauchige und sanfte Stimme bekannt
APA/APA/dpa/Markus Scholz
Schriftgröße

Von: APA/dpa

Der britische Sänger Chris Rea ist tot. Er starb Montagmorgen im Alter von 74 Jahren nach kurzer Krankheit in einer Klinik. “Mit großer Trauer geben wir den Tod unseres geliebten Chris bekannt”, teilte die Familie des Sängers mit. Bekannt war der Musiker für seine rauchige und sanfte Stimme. “Josephine”, “On the beach” oder “I Can Hear Your Heartbeat” waren in den 80er- und 90er-Jahren Ohrwürmer. Sein 1986 aufgenommenes Lied “Driving Home For Christmas” wurde zum Klassiker.

Geboren worden war der Künstler am 4. März 1951 in Middlesbrough, er stammt aus einer italienisch-irischen Arbeiterfamilie. Erst mit knapp 20 Jahren begann er Gitarre zu spielen, obwohl er lange von einer Karriere als Filmmusiker geträumt hatte. Seinen Durchbruch feierte Rea 1978 in den USA mit der Single “Fool (If You Think It’s Over)”.

In den 80er Jahren machte er sich mit Titeln wie “Josephine” einen Namen in Europa. In seiner Heimat Großbritannien erklomm er jedoch erst 1989 die Charts mit “The Road to Hell”, dann mit “Auberge”. Nahezu 30 Millionen Platten verkaufte der introvertierte Blues- und Rockstar insgesamt.

Krebsdiagnose im Jahr 2000

Im Frühjahr 2000 wurde bei ihm Bauchspeicheldrüsenkrebs festgestellt. In einer 16-stündigen Operation in Deutschland mussten die Drüse und Teile des Magens entfernt werden. Seine offizielle Abschiedstour gab Chris Rea daher bereits 2006. Auf der bewegenden “Road To Hell and Back Farewell”-Tour wusste jeder, dass er den “Weg zur Hölle und zurück” schon hinter sich gebracht hatte.

Seither konnte Rea nur mit Tabletten und täglichen Insulinspritzen überleben. Auf ausgedehnte Tourneen musste er für Jahre verzichten; stattdessen konzentrierte er sich aufs Malen und seine musikalische Leidenschaft: den Blues. Nach überstandener Krebserkrankung gründete er ein eigenes Label, auf dem er seit 2002 mehrere Blues-Alben veröffentlicht hat. “Blue Guitars” (2005) resultierte in nicht weniger als elf CDs, dazu ein Buch mit eigenen Gemälden.

Im Dezember 2016 erlitt er einen Schlaganfall, von dem er sich nur langsam erholte. Umso größer war der Schock, als er ein Jahr später mit seinem neuen Album “Road Songs for Lovers” tourte und in Oxford auf der Bühne zusammenbrach. Der Musiker hinterlässt seine Ehefrau Joan und zwei erwachsene Töchter.

Kommentare

Aktuell sind 0 Kommentare vorhanden

Kommentare anzeigen
Meistkommentiert
Illegale Rave-Party im Sarntal gestoppt
Kommentare
72
Illegale Rave-Party im Sarntal gestoppt
Wie unsere Ahnen Weihnachten feierten
Kommentare
33
Wie unsere Ahnen Weihnachten feierten
Melonis Schachzug: Eurobonds statt Zugriff auf russisches Staatsvermögen
Kommentare
33
Melonis Schachzug: Eurobonds statt Zugriff auf russisches Staatsvermögen
FIS schlägt Alarm: Schneeverzögerungen vor Olympia 2026
Kommentare
24
FIS schlägt Alarm: Schneeverzögerungen vor Olympia 2026
hds-Fachgruppe Mode ist fassungslos
Kommentare
23
hds-Fachgruppe Mode ist fassungslos
Anzeigen
Einfach, günstig und für alle unter 19
Einfach, günstig und für alle unter 19
Jetzt U19 Pass online bestellen oder verlängern
So geht Jobsuche mit Außenwerbung
So geht Jobsuche mit Außenwerbung
Wenn’s hängen bleibt:
Nachrichten
Lokal
Italien
Chronik
Politik
Wirtschaft
Sport
Unterhaltung
Lokal
Bozen
Burggrafenamt
Eisacktal
Pustertal
Salten / Schlern
Überetsch / Unterland
Vinschgau
Wipptal
Unterhaltung
Leute
Kultur
Abstimmung
Videos
Wer hätte das gedacht?
Service
Trauer
Wetter
Verkehr
Horoskop
Social
Facebook
Twitter
RSS

Südtirol News im Google Play Store

Südtirol News im App Store

© 2025 First Avenue GmbH
 