Dwayne Johnson wurde erst durch Kinder Lebenssinn klar

Hollywood-Star Dwayne “The Rock” Johnson hat nach eigenen Angaben erst durch seine Töchter den wirklichen Sinn des Lebens gefunden. “Erst als ich Kinder hatte und Vater wurde, wurde mir klar: “Darum geht es im Leben, darum wurde ich auf diese Erde gebracht”, erklärte der 51-jährige Vater dreier Töchter, die 21, sieben und fünf Jahre alt sind, in einem Instagram-Video.

Er habe sich schon zuvor für motiviert gehalten, doch die Geburt seiner ersten Tochter habe in ihm eine ganz neue Art von Ehrgeiz, Inspiration und auch seinen Beschützerinstinkt geweckt, sagte der Action-Star (“Fast & Furious”, “Red Notice”). “Jetzt kenne und verstehe ich die Freude und die Ehre, die es bedeutet, Vater zu sein”, so der Profi-Wrestler. Am vergangenen Sonntag wurde in den USA Vatertag gefeiert.