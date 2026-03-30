Ehrenpreis für scheidende Münchner “Tatort”-Kommissare

Von: APA/dpa

Zu Ostern sind die Münchner “Tatort”-Schauspieler Miroslav Nemec (71) und Udo Wachtveitl (67) zum letzten Mal in ihren Rollen als Kommissare Batic und Leitmayr zu sehen – nach 100 Folgen in 35 Jahren. Zum Ausstand kommt eine Auszeichnung hinzu: Nemec und Wachtveitl erhalten den Ehrenpreis für besondere Verdienste um den deutschen Fernsehkrimi vom 22. Deutschen FernsehKrimi-Festival in Wiesbaden.

Das Duo habe sich im Dienst mit “Freundlichkeit und Gelassenheit” profiliert, heißt es in der Jurybegründung: “Man glaubte diesen lebensklugen Männern, dass sie die Welt besser machen wollten und doch wussten, dass es nie ganz gelingen würde.” Wiesbadens Kulturdezernent Hendrik Schmehl erklärte, Batic und Leitmayr seien “Kultfiguren des deutschen Fernsehens”. Sie hätten “Generationen von Zuschauerinnen und Zuschauern geprägt”.

Verliehen wird die Auszeichnung am 3. Mai. Der Ehrenpreis des Deutschen FernsehKrimi-Festivals wird seit 2019 vergeben, darunter mehrmals an “Tatort”-Schauspieler. Die letzte Doppelfolge mit dem aktuellen Münchner Ermittler-Team mit dem Titel “Unvergänglich” soll am Ostersonntag und Ostermontag ausgestrahlt werden.