Elliot Page dreht Independent-Drama “Close to You”

Der kanadische Schauspieler Elliot Page (36) wirkt als Hauptdarsteller und Produzent bei dem Independent-Drama “Close to You” mit. Page hat zusammen mit dem britischen Regisseur Dominic Savage (“I Am Ruth”) auch das Drehbuch geschrieben, wie der “Hollywood Reporter” am Montag (Ortszeit) berichtete. Savage beschreibt das Projekt in einer Mitteilung als einen “einzigartigen Film über Liebe, Identität und Familie”.

Die Story dreht sich um Sam (Page), der auf der Heimreise zu einem Familientreffen zufällig auf eine alte Freundin (Hillary Baack) stößt und dabei mit lange verdrängten Erinnerungen konfrontiert wird. Page hatte 2020 in den sozialen Medien sein Trans-Coming-out bekanntgegeben. Seinen Lebensweg beschreibt der Kanadier in der gerade veröffentlichten Autobiografie “Pageboy”.

Mit der Drama-Komödie “Juno” (2007) in der Rolle einer ungewollt schwangeren Schülerin war der Schauspieler, damals noch Ellen Page, berühmt geworden. Der Film brachte ihm eine Oscar-Nominierung als beste Hauptdarstellerin ein. Es folgten Rollen in Filmen wie “Inception”, “To Rome with Love” oder “X-Men: Zukunft ist Vergangenheit”. Zuletzt spielte er in der Netflix-Serie “The Umbrella Academy” mit.