Wir wollen uns um Leifers kümmern

Leifers – Am gestrigen Samstag, den 11. Mai, haben die Grünen von Leifers ihre Liste für die kommenden Gemeinderatswahlen am 26. Mai vorgestellt. In ihren Reihen finden sich zwei ehemalige Stadträte, drei scheidende Gemeinderäte sowie Vertreter aller Altersgruppen und Bezirke.

“Leifers muss die sozialen Fragen wieder in den Mittelpunkt stellen”, sagt Luisella Raveane, Vorsitzende und Sprecherin der Grünen in Leifers: “Im politischen Wandel sehen wir die Möglichkeit, die vielen Situationen der Vernachlässigung, die wir in Leifers und auch in Steinmannwald und St. Jakob sehen, in den Griff zu bekommen: Leifers braucht Parks als gepflegte und sichere Orte, sichere Bürgersteige, Plätze als Ort der Begegnung mit viel Grün.”

In Anwesenheit von den Landtagsabgeordneten Zeno Oberkofler und der Fraktionsvorsitzenden der Grünen im Landtag und Kandidatin für die nächsten Europawahlen, Brigitte Foppa, wurden die Prioritäten dargelegt, die die Grünen in die Mitte-Links-Koalition einbringen. Die Bürgermeisterkandidatin Sara Endrizzi sieht die Sanierung der Kennedystraße sowie die Sicherheit an oberster Stelle. Ebenso wie die Renovierung des Vallarsa-Lebenswegs, der in den letzten Jahren brach lag, und die Eröffnung neuer Lauf- und Wanderwege, um ein sinnvolles Wegenetz zu erschaffen.

Luca Bertolini, Co-Sprecher der Südtiroler Grünen und scheidender Gemeinderat, betont die enge Verbindung der Leiferer Themen mit der Landeshauptstadt und der Provinz. Vor allem Pendler- und Verkehrsprobleme können nur durch Zusammenarbeit und gemeinsame Projekte gelöst werden: “Leifers ist eine Stadt, die sich noch harmonisch entwickeln und eine hohe Lebensqualität in ihren Beziehungen zu den Nachbargemeinden garantieren kann: im Vergleich zu den kleineren Gemeinden ist sie ein Bezugspunkt und im Vergleich zu Bozen in einer Beziehung des ständigen Dialogs und der Synergie”, sagt Bertolini.

Zu den Programmpunkten gehöre auch ein umfangreicher Verweis auf Projekte zur Förderung der Jugend und der Jugendkultur: “das Thema der Gemüsegärten, für Jugendliche als Möglichkeit der Zusammenführung und Begegnung sowie freie Orte zur interkulturellen Integration. In den letzten Jahren haben wir nicht nur einige Partys erlebt, sondern auch die Schließung eines Jugendzentrums, doch jetzt fangen wir wieder an”, bekräftigt Luisella Raveane.

Ausgehend von ihrem Wahlslogan “Grün macht den Unterschied” wollen die Grünen einen Unterschied machen, da sie Lösungen für alle wichtigen Themen in Leifers anbieten: vom Wohnen bis zur Umwelt, von einer lebendigen Stadt, Bildungs- und Jugendeinrichtungen bis hin zur Sicherheit, von Parks bis zum Schutz der Natur in der Stadt.