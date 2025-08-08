Aktuelle Seite: Home > Chronik > Extreme Temperaturen in Südtirol erwartet
Gluthitze in der Talsohle

Extreme Temperaturen in Südtirol erwartet

Freitag, 08. August 2025 | 15:27 Uhr
Globale Erwärmung könnte noch drastischer ausfallen
APA/APA (dpa/Symbolbild)/Julian Stratenschulte
Von: luk

Bozen – In Südtirol werden am Wochenende extreme Temperaturen erwartet. Ein kräftiges Hoch sorgt zusammen mit subtropischen Luftmassen für hochsommerliche Verhältnisse. “Die Temperaturen steigen bis Sonntag immer weiter an, dies ist auf heiße Luft aus Nordafrika zurückzuführen”, berichtet Meteorologe Dieter Peterlin vom Landesamt für Meteorologie und Lawinenwarnung in der Agentur für Bevölkerungsschutz: “In der Talsohle im Raum Bozen, im Etschtal und im Unterland werden am Sonntag, 10. August, Temperaturen über 37 Grad erwartet. Die Hitze wird auch die nächste Woche über anhalten.”

“Wegen der anhaltenden extremen Temperaturen steht am Sonntag, 10. August, im Warnlagebericht des Landeswarnzentrums die zweithöchste Stufe Orange”, erklärt der Direktor des Landeswarnzentrums Willigis Gallmetzer: “Bei extremer Hitze ist es wichtig, sich darüber zu informieren und darauf vorbereitet zu sein. Es gilt, sich und seine Mitmenschen zu schützen, um negative Auswirkungen auf die Gesundheit zu vermeiden. Darauf ist besonders am Sonntag nicht nur im Tal, sondern auch auf dem Berg zu achten.”

Verhaltensempfehlungen bei extremen Temperaturen

Hitze kann die Gesundheit gefährden. Besonders ältere und kranke Menschen sowie Kinder sollten sich vor der Hitze schützen.

Um anhaltende extreme Temperaturen gut zu überstehen, ist es wichtig, sich an grundlegende Empfehlungen zu halten: Es gilt, auf ausreichend Flüssigkeitszufuhr zu achten, am besten Wasser oder andere ungezuckerte Getränke und leichte Nahrung zu regelmäßigen Essenszeiten zu sich zu nehmen.

Ein Aufenthalt in der prallen Sonne während der heißesten Tageszeit ist zu vermeiden. Körperliche Anstrengungen sollen während der heißesten Stunden unterlassen werden. Dies gilt auch für Ausflüge und Aufenthalte im Freien in höheren Lagen, dort ist die Sonneneinstrahlung stärker, was zu einem höheren Risiko für Sonnenbrand und Hitzschlag führen kann.

Wer mit dem Auto unterwegs ist, sollte nicht vergessen, sich mit ausreichend Wasser zu versorgen.

Wohnungen sollten untertags vor direkter Sonneneinstrahlung durch das Schließen von Jalousien und Rollläden geschützt und in der Nacht und in den frühen Morgenstunden durchlüftet werden.

Ausführlichere Verhaltensempfehlungen können auf der Homepage der Agentur für Bevölkerungsschutz nachgelesen werden: Was tun bei Hitzewellen

Warnlagebericht

Der vom Landeswarnzentrum täglich veröffentlichte Warnlagebericht informiert über das Gefährdungspotential von Naturereignissen in Südtirol.

Informationen zur allgemeinen Wetterlage in Südtirol.

Extreme Temperaturen auch in Meran erwartet

Auch die Stadtgemeinde Meran warnt vor der bevorstehenden Hitzewelle: In dem vom Landeswarnzentrum in der Agentur für Bevölkerungsschutz veröffentlichten Warnlagebericht für Sonntag, 10. August wurde die Alarmstufe für das Gemeindegebiet von Meran auf Orange gesetzt, was einem mäßigen Gefährdungspotenzial entspricht. Vor allem ältere und kranke Menschen sowie Kinder müssten sich vor der Hitze schützen.

