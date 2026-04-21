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US-Rapper Eminem

Eminem feiert 18-jähriges Jubiläum bei Anonymen Alkoholikern

Dienstag, 21. April 2026 | 19:10 Uhr
US-Rapper Eminem
APA/APA/GETTY IMAGES NORTH AMERICA/KEVORK DJANSEZIAN
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Von: APA/dpa

Rapper Eminem lebt seit 18 Jahren nüchtern. Auf Instagram präsentierte der 53-Jährige eine Medaille der Anonymen Alkoholiker aus Anlass des Jubiläums mit einer 18 in römischen Ziffern. “Sei treu zu Dir selbst” darauf auf Englisch zu lesen. Mehr als 230.000 Likes sammelte der Musiker innerhalb eines Tages für das Bekenntnis. Auch in der Vergangenheit hatte Eminem, dem fast 45 Millionen Menschen auf Instagram folgen, schon Bilder mit den jeweiligen Jubiläumsmünzen gepostet.

Der Rapper, der mit bürgerlichem Namen Marshall Bruce Mathers III heißt, war 2007 fast an einer Überdosis des Heroinersatzstoffs Methadon gestorben. Zuvor hatte er schon massenhaft andere Pillen geschluckt. “Ich habe so viele Tabletten genommen, dass ich sie gar nicht mehr einnahm, um high zu werden”, sagte er 2011 dem Magazin “Rolling Stone”. “Ich habe sie genommen, um mich normal zu fühlen.”

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