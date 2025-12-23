Aktuelle Seite: Home > Unterhaltung > Leute > Enrique Iglesias und Anna Kurnikowa bekamen viertes Kind
Iglesias ist seit 2001 mit Kurnikowa in einer Beziehung

Enrique Iglesias und Anna Kurnikowa bekamen viertes Kind

Dienstag, 23. Dezember 2025 | 08:43 Uhr
Iglesias ist seit 2001 mit Kurnikowa in einer Beziehung
APA/APA/dpa/Britta Pedersen
Schriftgröße

Von: APA/dpa

Das vierte gemeinsame Kind von Enrique Iglesias und Anna Kurnikowa ist auf die Welt gekommen. Das Paar teilte ein Foto des Babys auf Instagram. “Mein Sonnenschein 17.12.2025”, schrieb die ehemalige Tennisspielerin Kurnikowa (44) dazu. Das Neugeborene ist auf dem Bild in eine Decke eingewickelt und trägt ein rosa-blau gestreiftes Mützchen. Neben dem Säugling liegt ein kleines Faultier-Kuscheltier. Namen oder Geschlecht des Kindes gaben die Eltern zunächst nicht preis.

Der spanische Sänger (50, “Bailando”, “Subeme La Radio”) und die russische Sportlerin sind seit 2001 ein Paar. 2017 wurden sie Eltern der Zwillinge Lucy und Nicholas, 2020 kam Tochter Mary auf die Welt.



                        
                        

                                                
                        
                        
                        

                        

                        
                        
                                                    	                

                                            

                    

                        
                        

                        

                        

                        
                                                                        

                            

                            

                        

                    

                

                
 

                            

                
Kommentare

                

                    

                        
Aktuell sind  0 Kommentare vorhanden

                        Kommentare anzeigen
                    

                    

                    

                

                              

                          

        


    
    

		
        

            

        

        
        
                

                                

                    
Meistkommentiert

                                            
                            

                                Illegale Rave-Party im Sarntal gestoppt
                                

                                Kommentare
                                
74

                            
                            

                            

                                
Illegale Rave-Party im Sarntal gestoppt

                            

                        

                                                
                            

                                Melonis Schachzug: Eurobonds statt Zugriff auf russisches Staatsvermögen
                                

                                Kommentare
                                
46

                            
                            

                            

                                
Melonis Schachzug: Eurobonds statt Zugriff auf russisches Staatsvermögen

                            

                        

                                                
                            

                                “Problem vor allem entlang der Passstraßen”
                                

                                Kommentare
                                
45

                            
                            

                            

                                
“Problem vor allem entlang der Passstraßen”

                            

                        

                                                
                            

                                hds-Fachgruppe Mode ist fassungslos
                                

                                Kommentare
                                
27

                            
                            

                            

                                
hds-Fachgruppe Mode ist fassungslos

                            

                        

                                                
                            

                                FIS schlägt Alarm: Schneeverzögerungen vor Olympia 2026
                                

                                Kommentare
                                
25

                            
                            

                            

                                
FIS schlägt Alarm: Schneeverzögerungen vor Olympia 2026

                            

                        

                                        

                            

                            

                        

                    

                

                    
    
                        
    • 
                        
                        


                    
                    

                

            


                            

            
Anzeigen


            

            	                    
                        

                            Einfach, günstig und für alle unter 19
                        

                        

                            
Einfach, günstig und für alle unter 19

                            
Jetzt U19 Pass online bestellen oder verlängern

                        

                    
                    
                    
                        

                            So geht Jobsuche mit Außenwerbung
                        

                        

                            
So geht Jobsuche mit Außenwerbung

                            
Wenn’s hängen bleibt: 

                        

                    
                                

        

                                


    

    





		

	


            

                
Nachrichten
Lokal
Italien
Chronik
Politik
Wirtschaft
Sport
Unterhaltung
Lokal
Bozen
Burggrafenamt
Eisacktal
Pustertal
Salten / Schlern
Überetsch / Unterland
Vinschgau
Wipptal
Unterhaltung
Leute
Kultur
Abstimmung
Videos
Wer hätte das gedacht?
Service
Trauer
Wetter
Verkehr
Horoskop
Social
 Facebook
 Twitter
 RSS

                                

                                    
Südtirol News im Google Play Store

                                    
Südtirol News im App Store

                                

                            
                
                

                  
                    
                  
                

                            


            

                
                

                

                  © 2025 First Avenue GmbH
 