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Ermittlungen gegen Christopher Seiler

Ermittlungen gegen Austropop-Star Seiler

Sonntag, 15. März 2026 | 11:53 Uhr
Ermittlungen gegen Christopher Seiler
APA/APA/TOBIAS STEINMAURER/TOBIAS STEINMAURER
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Von: apa

Gegen Austropop-Star Christopher Seiler wird nach einer Anzeige einer Frau seitens der Staatsanwaltschaft ermittelt. Einen entsprechenden Bericht der “Kronen Zeitung” bestätigte die Sprecherin der Staatsanwaltschaft Wien, Nina Bussek, am Sonntag gegenüber der APA. Da diese Ermittlungen nicht öffentlich sind, werden aber keine Details über die Vorwürfe kommuniziert.

Auch das Management bestätigte gegenüber der APA, dass es Ermittlungen gibt, allerdings auch ohne auf den Inhalt der Anschuldigung näher einzugehen. “Wir können die Ermittlungen bestätigen und kooperieren vollumfänglich mit den zuständigen Behörden. Es war ein Abend in privatem Rahmen, nach dem Fragen offen sind, die jetzt sorgfältig geklärt werden müssen. An dieser Aufklärung wirken wir selbstverständlich mit. Den weiteren Verlauf der Ermittlungen müssen wir nun abwarten”, hieß es einem schriftlichen Statement.

Christopher Seiler ist Teil des sehr erfolgreichen Musikduos Seiler & Speer. Zu den bekanntesten Songs des 2014 eigentlich als Juxprojekt gegründeten Duos zählen “Ham kummst”, “Ala bin” und “Principessa”. Erst Anfang März wurden ihnen zwei Amadeus Awards in den Kategorien “Live-Act'” und “Pop/Rock” verliehen.

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