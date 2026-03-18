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Zumindest diesen Oscar nimmt Sean Penn persönlich entgegen

Ersatz-Oscar aus Zugteil für Sean Penn in der Ukraine

Mittwoch, 18. März 2026 | 09:39 Uhr
Zumindest diesen Oscar nimmt Sean Penn persönlich entgegen
APA/APA/Ukrainian railway company Ukrzaliznytsia (UZ)/HANDOUT
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Von: APA/dpa

Nachdem er seinen Oscar wegen eines Besuchs in der Ukraine nicht entgegennehmen konnte, hat Schauspieler Sean Penn in dem Land eine Ersatzstatue überreicht bekommen. Oleksandr Pertsovskyi, der CEO der ukrainischen Eisenbahngesellschaft, teilte auf der Plattform X einen Clip, in dem er dem 65-jährigen Schauspieler eine Figur in der Silhouette des Filmpreises Oscar überreicht.

Das Material dafür stamme von einem Zugteil, das durch Russland beschädigt wurde, sagte Pertsovskyi in dem Clip. “Wir konnten unseren guten Freund und treuen ukrainischen Eisenbahnpassagier nicht ohne Auszeichnung zurücklassen”, schrieb er zudem auf X. Penn bedankte sich für den “Eisens-Oscar”, wie der Bahn-CEO die Statue nannte. “Wir haben keine Waffe daraus geschmolzen”, ist auf der Figur laut einem Foto, das Pertsovskyi teilte, zu lesen.

Penn hatte in der Nacht zu Montag (MEZ) die Verleihung seines dritten Oscars in Los Angeles verpasst. Der 65-Jährige wurde für seine Rolle im Politthriller “One Battle After Another” als bester Nebendarsteller ausgezeichnet. Es ist bereits der dritte Oscar für Sean Penn.

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