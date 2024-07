Erster Briefkasten mit Monogramm von König Charles enthüllt

Dieses Royal-Mail-Logo gehört bald der Vergangenheit an

Von: APA/dpa

Erstmals prangt das Monogramm von König Charles III. an einem der bekannten roten Briefkästen in Großbritannien. Schülerinnen und Schüler einer Volksschule im Ort Great Cambourne bei Cambridge warfen zur Einweihung handgeschriebene Briefe an den Monarchen ein. Das Zeichen besteht aus den Buchstaben “C” für Charles und “R” für Rex, das lateinische Wort für König, sowie die römische Ziffer “III”. Darüber thront eine Tudor-Krone.

Zwar ist Charles bereits seit dem Tod seiner Mutter Queen Elizabeth II. im September 2022 britischer König. Dennoch tragen die “red letter boxes” das Monogramm der Langzeitregentin. Zwar wurden seit dem Thronwechsel bereits neue Briefkästen aufgestellt. Dafür wurden aber vorbereite Exemplare mit Elizabeths Monogramm “E II R” genutzt, um Verschwendung zu verhindern.

Die Royal Mail verändert zu Ehren des Königs auch ihr Logo. Das Zeichen mit dem gelben, doppellinigen Schriftzug zeigt die runde Tudor-Krone des Königs anstatt der gewölbten St. Edward’s-Krone, die die verstorbene Königin verwendete. Auch auf Tausenden Royal-Mail-Fahrzeugen wird das Monogramm des Königs das seiner Mutter ersetzen. Eine Ausnahme bildet Schottland: Hier nutzt die Royal Mail seit 1955 nur die St. Andrews-Krone.