Erster Termin von Kate nach Erholung von Operation bekannt

Nach Spekulationen um den Gesundheitszustand von Prinzessin Kate nach ihrer Unterleibsoperation hat die britische Regierung einen ersten Termin der künftigen Königin bekannt gegeben. Die Ehefrau von Thronfolger Prinz William werde am 8. Juni die Proben zur Geburtstagsparade des Königs abnehmen, zitierten britische Medien aus einer Veröffentlichung des Verteidigungsministeriums in London am Dienstag.

“Trooping the Colour” findet in diesem Jahr am 15. Juni statt – in Anwesenheit von König Charles III., der zurzeit wegen einer nicht näher genannten Krebserkrankung behandelt wird. Das Staatsoberhaupt hat im November Geburtstag. Charles hält aber an der Tradition fest, die Parade in einer Jahreszeit auszurichten, wenn mit besserem Wetter gerechnet werden kann.

Kate war Mitte Jänner zu einer geplanten Operation ins Krankenhaus gekommen. Mittlerweile erholt sie sich zu Hause. Sie werde bis nach Ostern keine Termine wahrnehmen, hatte der Palast angekündigt. Zuletzt waren trotzdem in sozialen Netzen wilde Gerüchte und Verschwörungstheorien aufgetaucht. Am Montag war die Schwiegertochter von König Charles III. dann erstmals seit Weihnachten in der Öffentlichkeit gesehen worden, als sie mit ihrer Mutter im Auto fuhr.

Charles traf sich am Dienstag persönlich mit Finanzminister Jeremy Hunt. Das Treffen des Monarchen und Schatzkanzlers findet traditionell am Vortag der Haushaltsvorstellung im Parlament statt, die für diesen Mittwoch geplant ist.