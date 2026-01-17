Aktuelle Seite: Home > Unterhaltung > Leute > Europäischer Filmpreis bringt die Stars in Berlin zusammen
Oliver Laxe' Film "Sirat" mit neun Nominierungen Favorit

Europäischer Filmpreis bringt die Stars in Berlin zusammen

Samstag, 17. Januar 2026 | 04:52 Uhr
Oliver Laxe\' Film \
APA/APA/AFP/Getty/GARETH CATTERMOLE
Von: APA/dpa

In Berlin wird am Samstag der Europäische Filmpreis vergeben. 1.000 Gäste werden dabei im Haus der Kulturen der Welt erwartet – darunter die französische Schauspielerin Juliette Binoche, die Präsidentin der Europäischen Filmakademie ist. Die meisten Nominierungen haben das Roadmovie “Sirât” von Oliver Laxe, das Drama “Sentimental Value” von Joachim Trier und das Drama “In die Sonne schauen” von Mascha Schilinski erhalten. Österreichische Filmen sind heuer hingegen chancenlos.

Ähnlich wie bei den Oscars in den USA konnten die Mitglieder der Europäischen Filmakademie über viele Preisträgerinnen und Preisträger abstimmen. Bei der zurückliegenden Verleihung war der Musicalfilm “Emilia Pérez” als bester europäischer Film ausgezeichnet worden. Auf der Gästeliste stehen diesmal der iranische Regisseur Jafar Panahi (“Ein einfacher Unfall”), die Schauspielerinnen und Schauspieler Mads Mikkelsen, Stellan Skarsgård, Vicky Krieps, Renate Reinsve und Leonie Benesch sowie die Regisseure Wim Wenders und Volker Schlöndorff.

