Aktuelle Seite: Home > Unterhaltung > Leute > Ex-“Bachelor” Andrej Mangold wird Vater
Mangold und Freundin Annika Jung werden zum ersten Mal Eltern

Ex-“Bachelor” Andrej Mangold wird Vater

Samstag, 07. März 2026 | 12:24 Uhr
Mangold und Freundin Annika Jung werden zum ersten Mal Eltern
APA/APA/dpa/Christoph Schmidt
Von: APA/dpa

Der ehemalige RTL-“Bachelor” und Basketballspieler Andrej Mangold (39) wird Vater. Auf Instagram teilten Mangold und seine Verlobte Annika Jung (34) am Samstag sechs Bilder von sich, die auch ihren Babybauch und Ultraschallbilder des ersten gemeinsamen Kindes zeigen. In seiner Caption schrieb er: “1 + 1 = 3. Wenn Träume wahr werden”. Jung und Mangold sind Berichten zufolge seit vier Jahren ein Paar.

Im Jänner 2026 machte er ihr demnach einen Heiratsantrag. Im Gespräch mit der “Bild” verkündeten die beiden, dass sie noch vor der Geburt ihres Kindes heiraten wollten.

