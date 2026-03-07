Ex-“Bachelor” Andrej Mangold wird Vater

Von: APA/dpa

Der ehemalige RTL-“Bachelor” und Basketballspieler Andrej Mangold (39) wird Vater. Auf Instagram teilten Mangold und seine Verlobte Annika Jung (34) am Samstag sechs Bilder von sich, die auch ihren Babybauch und Ultraschallbilder des ersten gemeinsamen Kindes zeigen. In seiner Caption schrieb er: “1 + 1 = 3. Wenn Träume wahr werden”. Jung und Mangold sind Berichten zufolge seit vier Jahren ein Paar.

Im Jänner 2026 machte er ihr demnach einen Heiratsantrag. Im Gespräch mit der “Bild” verkündeten die beiden, dass sie noch vor der Geburt ihres Kindes heiraten wollten.