Ex-Freundin von Combs berichtet von Eifersucht

Von: APA/dpa

Im Prozess gegen den Rapper Sean “Diddy” Combs hat eine Ex-Freundin ausgesagt, dass sie trotz jahrelanger Misshandlungen durch den früheren Musik-Superstar eifersüchtig auf andere Frauen gewesen sei. Einmal habe sie etwa drei Tage lang an einer von dem Musiker arrangierten Sex-Veranstaltung mit drei anderen Männern teilgenommen – und danach gesehen, dass Combs mit einer anderen Frau in den Urlaub gefahren sei, sagte sie unter dem Pseudonym Jane vor Gericht in New York.

“Du lässt mich so ausgenutzt fühlen, und ich bereue alles”, habe sie ihm danach geschrieben. Ein anderes Mal habe sie Combs dazu gezwungen, aus einem Urlaub mit einer anderen Frau zurückzukommen, indem sie ihm damit gedroht habe, ansonsten nicht mehr an einer solchen Sex-Veranstaltung teilzunehmen. In den vergangenen Tagen hatte die Frau bereits von jahrelangen schweren sexuellen und körperlichen Misshandlungen berichtet.

Vorwürfe ähneln denen von weiterer Ex-Freundin

Die Aussagen der Frau ähneln in weiten Teilen jenen einer weiteren Ex-Freundin und Hauptbelastungszeugin: Cassie Ventura hatte zu Beginn des weltweit beachteten Prozesses ebenfalls über ihre vergangene Beziehung mit Grammy-Gewinner Combs und dessen mutmaßliche sexuelle Nötigung berichtet. Der 55 Jahre alte Musiker wird des Sexhandels, organisierter Kriminalität und weiterer Straftaten beschuldigt. Der Rapper bestreitet sämtliche Anschuldigungen und plädierte auf nicht schuldig.

Bei einer Verurteilung droht ihm eine lebenslange Haftstrafe. Der Prozess könnte sich noch über mehrere Wochen ziehen.