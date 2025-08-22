Aktuelle Seite: Home > Unterhaltung > Leute > Ex-Mastodon-Gitarrist Brent Hinds 51-jährig gestorben
Brent Hinds (1974-2025) bei einem Auftritt im Jahr 2019

Ex-Mastodon-Gitarrist Brent Hinds 51-jährig gestorben

Freitag, 22. August 2025 | 11:48 Uhr
Brent Hinds (1974-2025) bei einem Auftritt im Jahr 2019
APA/APA/GETTY IMAGES NORTH AMERICA/ETHAN MILLER
Schriftgröße

Von: apa

Brent Hinds, Ex-Gitarrist, -Sänger und -Songschreiber der einflussreichen US-Metalband Mastodon, ist laut Angaben mehrerer Medien zufolge Mittwochnacht bei einem Motorradunfall in seiner Heimatstadt Atlanta gestorben. Hinds, dessen eigenwilliges Auftreten und Gitarrespiel eines der Markenzeichen der Band war, die er Anfang des Jahres verließ, wurde 51 Jahre alt. Mit der Progressive-Metal-Gruppe war der Musiker auch mehrfach in Österreich zu Gast.

Über sein Aus bei Mastodon zeigte sich Hinds zuletzt in Interviews verbittert. Zunächst war von einer einstimmigen Trennung von dem wichtigen kreativen Impulsgeber für die auch kommerziell erstaunlich erfolgreiche und Grammy-ausgezeichnete Band die Rede, die nicht vor komplexen Songstrukturen und ausufernden Kompositionen zurückschreckte, aber auch poppigere Elemente in ihre Musik einzubauen weiß.

In einem Posting auf der Plattform Instagram zeigt sich Hinds’ Ex-Band “in einem Zustand des Schocks” angesichts der Nachricht des Ablebens des Gründungsmitgliedes bei dem “tragischen Unfall”. Man versuche nun, den Verlust der “kreativen Kraft” zu verarbeiten, heißt es darin. Gemeinsam habe man zahlreiche Meilensteine erreicht und Musik geschrieben, die sehr viele Menschen berührt hat. Hinds hatte Mastodon ab dem Jahr 2000 zusammen mit Schlagzeuger Brann Dailor, Gitarrist Bill Kelliher und Bassist Troy Sanders zu einem der wichtigsten Metal-Acts aufgebaut. Bis zu seinem Ausscheiden im März dieses Jahres blieb die Band in der Zusammensetzung.

Kommentare

Aktuell sind 0 Kommentare vorhanden

Kommentare anzeigen
Meistkommentiert
„Ich stelle euch meine Frau vor“
Kommentare
48
„Ich stelle euch meine Frau vor“
Zu nah am Gefängnis: Debatte um Ötzi-Standort flammt neu auf
Kommentare
39
Zu nah am Gefängnis: Debatte um Ötzi-Standort flammt neu auf
WWF widerspricht Messner: „Koexistenz statt Spaltung“
Kommentare
34
WWF widerspricht Messner: „Koexistenz statt Spaltung“
Messner: “Probleme der Berge lauten: Influencer, Verkehr und Wölfe”
Kommentare
33
Messner: “Probleme der Berge lauten: Influencer, Verkehr und Wölfe”
Offenes Mikro: Melonis Aussage bei Treffen mit Trump wird viral
Kommentare
31
Offenes Mikro: Melonis Aussage bei Treffen mit Trump wird viral
Anzeigen
Gewinner, Highlights und Stimmenrekord bei der Wahl der beliebtesten Bars und Cafés - Ausgabe 2025
Gewinner, Highlights und Stimmenrekord bei der Wahl der beliebtesten Bars und Cafés - Ausgabe 2025
First20:
So geht Jobsuche mit Außenwerbung
So geht Jobsuche mit Außenwerbung
Wenn’s hängen bleibt:
Nachrichten
Lokal
Italien
Chronik
Politik
Wirtschaft
Sport
Unterhaltung
Lokal
Bozen
Burggrafenamt
Eisacktal
Pustertal
Salten / Schlern
Überetsch / Unterland
Vinschgau
Wipptal
Unterhaltung
Leute
Kultur
Abstimmung
Videos
Wer hätte das gedacht?
Service
Trauer
Wetter
Verkehr
Horoskop
Social
Facebook
Twitter
RSS

Südtirol News im Google Play Store

Südtirol News im App Store

© 2025 First Avenue GmbH
 